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盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體拍競選照

▲▼ 盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體 。（圖／國民黨台中市黨部）

▲北中南選將搶著與盧秀燕合體拍競選照片。（圖／國民黨台中市黨部提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

年底九合一大選進入倒數，台中市長盧秀燕「母雞效應」外溢，除了先前台北市議員徐巧芯在台北街頭掛出與盧秀燕合照競選看板外，多組各縣市的藍營選也搶著與盧秀燕合拍競選照，包括台北議員鍾沛君、耿葳，新北林鼎超、蕭敬嚴，台南蔡宗豪及高雄女力軍團白喬茵、邱于軒、許采臻等，顯見「藍營一姐」的母雞效應威力驚人。

美麗島電子報近日公布8月台中市長選舉民調，盧秀燕大幅領先對手民進黨徵召的立法院副院長蔡其昌超過三成，挾著超過七成的施政滿意度及信任度，維持一定的高民調。

▲▼ 盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體 。（圖／國民黨台中市黨部）

爭取連任的耿葳合照後興奮高喊「我超愛媽媽」，大讚盧秀燕非常貼近年輕人，拍照動作超新潮，耿葳回憶起與盧秀燕四年前曾合體替女性爭取延長產假，時隔四年再合體熟悉度不減。鍾沛君則說，盧秀燕不只是人氣的母雞，更是從政的典範，她雖然是台中市長，但在台北也有不少粉絲。

白喬茵則透露，她是台中的女兒嫁到高雄，象徵從台中出發到其他縣市去打拚，這次合照意義非凡，盧秀燕不只溫暖還帶一點「搞笑」，拍照時不但會幫選將們調整更好的角度，還會逗笑大家。蕭敬嚴笑著說，合照的氣氛非常輕鬆愉快，尤其市長還會偷偷搔癢讓他忍不住笑得更自然，甚至拍拍背提醒他要抬頭挺胸，只有媽媽留意家人們的情況，才會那麼貼心、那麼零距離。

▲▼ 盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體 。（圖／國民黨台中市黨部）

爭取連任的彰化縣議員曹嘉豪表示，其實一開始合照滿緊張，不過市長好會逗人，他像是小粉絲見到大偶像，一定要趕快掛上合體看板替自己選情加分。首披戰袍參選台中市議員李文傑、台南市議員參選人蔡宗豪也說，盧市長真的好親切，一直鼓勵大家要勇敢發聲，希望在盧市長的加持下，能順利將年輕人的心聲帶進議會。

這場合體盧秀燕的拍攝行程，彷彿北中南藍營議員候選人大會師，超強母雞帶小雞，緊密串連全台選情，也為國民黨年底選戰打上一劑強心針。

▲▼ 盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體 。（圖／國民黨台中市黨部）

▲▼ 盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體 。（圖／國民黨台中市黨部）

▲▼ 盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體 。（圖／國民黨台中市黨部）
 

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