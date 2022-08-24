林姿妙疑租借數十人頭帳戶　民進黨要朱立倫踹共：挺洗錢參選人？

▲宜蘭縣長林姿妙。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

宜蘭縣長林姿妙23日遭宜蘭地檢署以《洗錢防制法》等罪名起訴，並且有7千萬元來源不明現金，還有數十個人頭帳戶。民進黨發言人黃彩玲24日表示，請問林姿妙要用數十個人頭帳戶來做什麼？林縣長自始至終不斷表示自己是遭到政治追殺，卻對檢方起訴的內容不斷閃躲，愧對宜蘭鄉親，民進黨要求林縣長應立即公開向宜蘭縣民道歉並退選，民進黨也要請問提名林姿妙的國民黨主席朱立倫，還要繼續力挺涉嫌貪污、洗錢的參選人嗎？

黃彩玲表示，根據宜蘭地檢署公布調查結果，林姿妙、家族成員及縣府團隊成員涉嫌違反《貪污治罪條例》、《偽造文書》及《洗錢防制法》，林姿妙不但涉收受不正當利益，更放任不具公職身份的女兒，對縣府一級主管下達指令，讓林成為政治人物被依洗錢防制法中的特殊洗錢罪起訴的第一人。

此外，根據地檢署的調查內容，林姿妙還有總金額高逾7千萬元來源不明的現金，存入向他人租用或無償借用之金融帳戶後提領，媒體報導林姿妙使用人頭帳戶至少達30多個，這難道是林姿妙一句「政治追殺」就可以迴避的嗎？

黃彩玲指出，根據媒體報導，林姿妙的心腹、時任宜蘭縣政府建設處的吳姓代理處長的，自首後供出土地弊案細節，請林姿妙不要再用「政治追殺」為由逃避，應向宜蘭鄉親道歉，並立即退選；提名林姿妙參選的國民黨主席朱立倫至今仍為涉貪被起訴的林姿妙背書，應立刻向國人道歉；曾經站台支持林姿妙的新北市長侯友宜、國民黨桃園市長參選人張善政，請問你們仍要繼續力挺涉嫌貪污、洗錢的林姿妙嗎？