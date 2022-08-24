黃珊珊28日投入選戰！今缺席議會挨批　柯文哲爆：辦公室正在打包

▲柯文哲拜會國民黨團，替不幸殉職的員警凃明誠、曹瑞傑默哀30秒。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選將至，首都台北市長選戰受到外界高度關注，國、民兩黨皆已推派出人選，獲民眾黨支持、將無黨籍參選的台北市副市長黃珊珊動向備受關注。面對黃珊珊28日將召開參選記者會，但24日卻無故缺席台北市議會，台北市長柯文哲爆料，黃珊珊辦公室現在正在打包。

柯文哲24日中午率局處首長赴台北市議會國民黨團說明重大政策，但除了因病請假的台北市副市長蔡炳坤未到之外，只見按照過往都會到場的黃珊珊也沒出席，僅剩下台北市副市長彭振聲一人；由於黃珊珊將於8月28日召開參選記者會，此刻未到場較為敏感。

台北市議會國民黨團書記長秦慧珠邀請在場所有人，共同為台南殺警案中不幸殉職的員警凃明誠、曹瑞傑默哀30秒，默哀結束後則進行致詞。

秦慧珠詢問，過往黃珊珊都會到議會參加重大法案預算說明，為什麼今天沒來卻未向議會請假？柯文哲先是說黃珊珊辦公室正在「打包」，讓秦慧珠有些驚訝地說「今天是8月24日，是大家還要上班的時間啊⋯」柯文哲透過旁人說明後補充道，黃珊珊有向市府請假。

但秦慧珠質疑，黃珊珊未向議會請假，當一天和尚敲一天鐘，這就是藐視國民黨團。