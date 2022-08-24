　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讓警察大膽、謹慎用槍械！陳其邁喊話：加速警械使用條例修法

▲殺警奪槍命案的巡邏車上彈痕累累，林男奪槍後朝警車副駕車門連開4槍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲殺警奪槍命案巡邏車上彈痕累累，林男奪槍後朝警車副駕車門連開4槍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台南員警曹瑞傑、凃明誠遭逃犯林信吾狂砍55刀殺害，掀起各界討論警械的使用時機。高雄市長陳其邁今（24）日受訪指出，希望立法院能夠優先推動修法，在警械使用條例裡面能夠盡速修正，包含設立調查委員會，讓員警能夠大膽又很謹慎的來使用警械，對於維護自身安全、保障治安都非常有幫助。

針對殺警案事件，陳其邁提到，最優先的工作是希望立法院能夠推動修法，針對警械使用條例盡速修正，這包括幾個部分，一個是警械的使用範圍跟種類，希望能夠擴大；第二個則是能夠減輕分擔員警在使用警械的責任，譬如說由國家賠償來分擔。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁喊話，加速警械使用條例修法。（圖／記者賴文萱翻攝）

在修法的內容裡面，還包含調查委員會的設立，讓員警能夠大膽又很謹慎的來使用警械，這對於維護自己的安全、保障治安都非常有幫助。他說，怎樣讓員警能夠在面對危險挑戰的時候，能夠有更好的方式或是工具來使用，保障員警的權利這個非常重要。

另外一個就是槍械使用的時機，陳其邁說，面對像台南兇殘至極、惡性重大的歹徒，槍械使用的時候必須做一個檢討，讓員警在打擊犯罪的時候，也能保障自身的安全。

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
獨／林信吾鬼扯殺警動機！凃明誠未驗出開槍反應　辣椒水掉地上
王瞳含淚獻唱「隔空合體艾成」　張芸京上場前淚崩
快訊／國1離奇車禍　50歲男駕駛噴高架橋下慘死
快訊／墜落畫面曝光！男從國1高架噴落　下方車輛急閃
LIVE／艾成「穿婚禮白西裝」走最後一程　王瞳忍痛道別
送別艾成《新兵日記》全到了！　小甜甜一開口秒落淚
驚悚現場曝！男車禍飛落國1高架　撞遊覽車頂摔落命危
艾成最大心願「辦一場演唱會」　李明依：王瞳吃不下瘦好幾公斤
快訊／王瞳暴瘦現身追思會！　「一身白衣」送別艾成
曹瑞傑叔叔聽「4個字」氣炸！　痛批：灑完鹽要再灑冰水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園埤塘6年縮減200萬平方公尺　張善政「三個守護」保護千塘之鄉

盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體拍競選照

林姿妙疑租借數十人頭帳戶　民進黨要朱立倫踹共：挺洗錢參選人？

黃珊珊28日投入選戰！今缺席議會挨批　柯文哲爆：辦公室正在打包

獨／9月初感恩防疫英雄音樂會歌手卡司曝光　蔡英文將到場致敬

罵中天、蔡衍明判賠280萬　周玉蔻喊上訴：言論自由不得預先拋棄

林智堅中華大學論文案傍晚揭曉　王鴻薇：收到就公布

讓警察大膽、謹慎用槍械！陳其邁喊話：加速警械使用條例修法

別再讓任何警察被公祭！朱立倫：改善警備聽蔡英文講6年了

林智堅中華大學論文涉抄襲　校方：今天傍晚公布審查結果

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

桃園埤塘6年縮減200萬平方公尺　張善政「三個守護」保護千塘之鄉

盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體拍競選照

林姿妙疑租借數十人頭帳戶　民進黨要朱立倫踹共：挺洗錢參選人？

黃珊珊28日投入選戰！今缺席議會挨批　柯文哲爆：辦公室正在打包

獨／9月初感恩防疫英雄音樂會歌手卡司曝光　蔡英文將到場致敬

罵中天、蔡衍明判賠280萬　周玉蔻喊上訴：言論自由不得預先拋棄

林智堅中華大學論文案傍晚揭曉　王鴻薇：收到就公布

讓警察大膽、謹慎用槍械！陳其邁喊話：加速警械使用條例修法

別再讓任何警察被公祭！朱立倫：改善警備聽蔡英文講6年了

林智堅中華大學論文涉抄襲　校方：今天傍晚公布審查結果

郁可唯破尺度下身「0布料」　辣洩逆天長腿傲喊：天生的！

桃園埤塘6年縮減200萬平方公尺　張善政「三個守護」保護千塘之鄉

蕾菈再動醫美！下巴大腿肉全消風「前後對比照曝」：犧牲色相給你們看

盧秀燕「母雞效益」外溢全台！　北中南選將搶合體拍競選照

林姿妙疑租借數十人頭帳戶　民進黨要朱立倫踹共：挺洗錢參選人？

獨／林信吾鬼扯殺警動機！凃明誠未驗出開槍反應　辣椒水掉地上

王瞳含淚獻唱「隔空合體艾成」！張芸京上場前淚崩

台股跌26點險守萬五！台積電小跌1元、貨櫃三雄萬海長榮跌逾3%

好市多「續杯哥」偷裝汽水！被阻吼「不然倒掉」　網怒：20元也貪

快訊／國道1號離奇車禍！　50歲男駕駛「噴飛橋下」送醫不治

怕水橘貓衝浴室救懷孕媽　她感動：原來這麼愛我！

政治熱門新聞

林智堅論文涉抄襲　中華大學：傍晚公布結果

高嘉瑜被罵「背骨仔」還是會當選？　他爆一大咖背後力挺

快訊／蔣萬安競辦還原過程：決議塗黑疫苗合約的就是陳時中

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

大膽用槍後果自負？北市警擊斃飛車賊　竟換纏訟6年

彭政閔超人氣！紐約大都會台灣日售票創紀錄

蔡英文向殉職警家屬致歉　下令加速警械使用修法、檢討外役監標準

快訊／「不讓員警生命白白犧牲」　柯建銘承諾儘速修法

陳時中：公布高端疫苗價格對社會有什麼幫助？

公布會議紀錄　林楚茵轟蔣萬安：要選騙子當市長？

林信吾「逾假未歸」非逃脫　黃國昌怒轟矯正署長：還在講X話

衰被全民肉搜！　行政院：若是警方造成「需致最大歉意」

幕後／網紅Bump批評讓駐外館很氣餒　外交官一次還原事件真相

柯文哲跳出來當第四候選人？　陳時中：陳佩琪可登記第五組

更多熱門

相關新聞

柯文哲曝役政關鍵原因：不再今日公祭明日忘記才能告慰亡靈

柯文哲曝役政關鍵原因：不再今日公祭明日忘記才能告慰亡靈

明德外役監逃犯林信吾殺害台南2警，造成員警凃明誠、曹瑞傑不幸殉職。對此，台北市長柯文哲23日表示，儘管近幾年因為疫情，非急迫性案件暫緩執行，戒護比還是高達1:9，我國監獄滿了，矯正單位人力吃緊，獄政人員壓力已爆表，盼能督促系統通案檢討改革，「不再今日公祭明日忘記，才能告慰亡靈。」

彰化1公里「鐵板路」凹陷破洞　20年未改善

彰化1公里「鐵板路」凹陷破洞　20年未改善

「國民黨執政新北17年沒政黨輪替」　林佳龍：看起來也相對落後

「國民黨執政新北17年沒政黨輪替」　林佳龍：看起來也相對落後

蔣萬安：公開透明是陳時中的阿基里斯腱

蔣萬安：公開透明是陳時中的阿基里斯腱

北市選將3缺1！柯文哲酸蔣萬安：避戰啦

北市選將3缺1！柯文哲酸蔣萬安：避戰啦

關鍵字：

台南警通緝犯警察陳其邁2022九合一大選2022高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗清茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

林依晨疑意外曝光「女兒正面照」

台積電人妻壞壞經理42次　夫見1物氣炸

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面