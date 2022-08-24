讓警察大膽、謹慎用槍械！陳其邁喊話：加速警械使用條例修法

▲殺警奪槍命案巡邏車上彈痕累累，林男奪槍後朝警車副駕車門連開4槍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台南員警曹瑞傑、凃明誠遭逃犯林信吾狂砍55刀殺害，掀起各界討論警械的使用時機。高雄市長陳其邁今（24）日受訪指出，希望立法院能夠優先推動修法，在警械使用條例裡面能夠盡速修正，包含設立調查委員會，讓員警能夠大膽又很謹慎的來使用警械，對於維護自身安全、保障治安都非常有幫助。

針對殺警案事件，陳其邁提到，最優先的工作是希望立法院能夠推動修法，針對警械使用條例盡速修正，這包括幾個部分，一個是警械的使用範圍跟種類，希望能夠擴大；第二個則是能夠減輕分擔員警在使用警械的責任，譬如說由國家賠償來分擔。

▲陳其邁喊話，加速警械使用條例修法。（圖／記者賴文萱翻攝）

在修法的內容裡面，還包含調查委員會的設立，讓員警能夠大膽又很謹慎的來使用警械，這對於維護自己的安全、保障治安都非常有幫助。他說，怎樣讓員警能夠在面對危險挑戰的時候，能夠有更好的方式或是工具來使用，保障員警的權利這個非常重要。

另外一個就是槍械使用的時機，陳其邁說，面對像台南兇殘至極、惡性重大的歹徒，槍械使用的時候必須做一個檢討，讓員警在打擊犯罪的時候，也能保障自身的安全。