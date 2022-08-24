柯文哲曝獄政系統壓力爆表　「不再今日公祭明日忘記才能告慰亡靈」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

40多歲明德外役監逃犯林信吾殺害台南兩警，造成員警凃明誠、曹瑞傑不幸殉職。對此，台北市長柯文哲23日表示，儘管近幾年因為疫情，非急迫性案件暫緩執行，戒護比還是高達1:9，我國監獄滿了，矯正單位人力吃緊，獄政人員壓力已爆表，盼能督促系統通案檢討改革，「不再今日公祭明日忘記，才能告慰亡靈。」

面對台南殺警案悲劇，柯文哲表示應通盤檢討，任何情緒性發言都無法解決問題，「殉職警家屬的痛，我們感同身受，所以更要痛定思痛，督促系統通案檢討改革，不再今日公祭明日忘記，才能告慰亡靈。」

柯文哲指出，林姓兇嫌曾因加重強盜及偷竊遭判刑七年十個月，原先要到2028年才能出獄，上週他從台南明德外役監「返家探視未歸」後，不論法務部或矯正署都沒有對外發布消息。

「這不是第一次有受刑人從外役監逃脫。」柯文哲說，根據矯正署統計，近10年內有4人「逃脫」、45人「返家探視未歸」，還有2名花蓮自強外役監的人犯「下落不明」，質疑為何重大刑案的受刑人可符合外役監申請資格？為何監察院在2020發文要求法務部和矯正署針對外役監管理鬆散問題檢討改進，卻遲遲沒有看到效果？

柯文哲補充，2021年台灣戒護人力和收容人比來到1：12.9，儘管近幾年因為疫情，非急迫性案件暫緩執行，戒護比還是高達1：9，比起香港1：2、英國1：3、美國和日本1：5都高出許多，從此可知我國監獄已滿，矯正單位人力吃緊，獄政人員壓力爆表。

柯文哲強調，由於警察裝備、勤務、訓練仍無法保障員警值勤安全，因此109年台灣民眾黨五位委員提案推動「警械使用條例部分條文修正草案」，此項草案109年12月4號一讀，同年12月28日審竣，正等待政黨協商，盼第一線的警務人員在面對有危險性、急迫性、突發性之可能時，能依照職務需要合理使用警械，並強化警械使用訓練及制度。