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住宿折1300元倒數16天！5縣市搶最兇 　9／8前訂房「保證有補助」

▲▼宜蘭綠舞國際飯店。（圖／業者提供）

▲宜蘭綠舞國際飯店。（圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部觀光局推出 「悠遊國旅補助」7月15日上路，原定補助至12月15日，經費用完為止，其中自由行住宿最高折抵1300元，先住先贏，短短上路才1個多月已申請超過7成，預計9月8日是住宿補助最後一天，觀光局副局長林信任表示，訂房在9月8日前民眾，申請補助沒有問題。

悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動最高補助民眾住房1300元，自7月中上路後，民眾使用熱度維持高檔，使用率已突破7成，超過120萬間房，觀光局宣布9月8日為活動最後一天，建議民眾把握時間使用優惠。

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觀光局副局長林信任今(8/24)出席「接軌國際樂齡新藍海」論壇受訪時表示，自由行住宿補助申請昨天已經超過7成「亮紅燈」，預計9月8日國旅個別旅遊補助就要告一個段落，主要是這活動熱烈情況超乎預期，也達到政策目標，當初舉辦這個悠遊國旅補助之際，國內疫情嚴重，國人沒有旅遊意願，因此7月15日推出悠遊國旅補助，迄今可看到申請非常熱烈，各地一房難求，已經達到當初政策預期效果。

林信任表示，悠游國旅補助原本預計推出到12月15日，有個前提是「用完為止」，住房補助採用完為止，活動預計到9月8日，至於團遊補助將持續，經費也足夠，可到12月15日，還沒享受到自由行住房優惠民眾也可參加團遊，遊樂園3折門票優惠也持續進行中，也歡迎大家到遊樂園走走。

針對自由行住房補助，林信任表示，9月8日前預計會把經費用完，依照定型化契約，14天前預訂，取消不用付違約金，9月8日之後的訂房可能就無法享受到這樣補助，9月8日之前的訂房，依照目前規畫補助沒有問題。

至於住房補助申請哪些地方最夯，林信任指出，近來大家走國5雪隧很塞，宜蘭、花蓮和台東剛好是住房補助申請前3名，第四名是台中，第五名是屏東，可看到一房難求，已達到點火效果，後續希望延續熱潮，回歸市場機制，火已經點起來，希望民眾多多到台灣各地旅遊。

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