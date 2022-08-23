高雄必比登20家美食一次看　老新台菜、鴨肉珍、楊寶寶都入列

▲2022米其林必比登推介，高雄20家美食獲肯定。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄今年首度被納入「紅色美食聖經」2022年《米其林指南》的評鑑城市。搶在8月30日星級名單放榜前，今(23)日率先公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，高雄共有20間美食店家入選，包括高cp值排隊名店「楊寶寶蒸餃」、精緻臺菜無菜單料理「老新台菜」、鹽埕老字號小吃店「鴨肉珍」、泰國街頭料理「帕泰」都入列。

必比登推介店家提供「物有所值」的美食，在台北、台中、台南與高雄，這意味著消費者能以台幣1000元以下的價位，吃到有水準的三道料理（不含飲料）。

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▲老饕市長口袋名單「柏弘肉燥」也入圍 。（圖／高雄市觀光局提供）

市長陳其邁表示，這次高雄共有20間「物有所值」的美食店家入選，臺灣菜品項更是4個城市之冠，其中肉燥飯霸主柏弘肉燥、傳承三代的橋仔頭黃家肉燥飯、50年老店弘記肉燥飯舖，也都曾榮獲高雄十大肉燥飯殊榮，更是市長深藏的口袋名單，曾連續吃上2天，觀光局成功將高雄美食帶上國際，歡迎海內外遊客聞香而來，來趟舌尖上的高雄美味之旅。

高雄觀光局表示，饕客吃貨想體驗米其林的魅力，又擔心口袋不夠深？不妨先從《米其林指南》中被認為「物有所值」的美食名單「必比登推介」吃起，在台灣，客人能以新台幣1,000元以下的價位，吃到優質的三道料理（不含飲料），即使非星級餐廳，仍是餐飲業的一項殊榮。

▲精緻臺菜無菜單料理「老新台菜」入選必比登推介名單。（圖／老新台菜提供）

觀光局指出，本次高雄共計有20家餐廳入選必比登推介名單，充分顯現高雄在地飲食文化的多元與豐富。臺灣菜部份有9家入選，分別是「牛老大涮牛肉」、「柏弘肉燥」、「湖東牛肉」、「舊市羊肉」、「橋邊鵝肉」、「雞伯」、「老新台菜」、「仙香飲食店」、「雲來坊」。

小吃類有6家入選，「北港蔡三代筒仔米糕」、「菜粽李」、「正宗鴨肉飯」、「橋仔頭黃家肉燥飯」、「鴨肉珍」、「弘記肉燥飯舖」；除此之外，在鹽埕屹立80年的老店「鄭家切仔麵」、以現做牛肉麵疙瘩知名的「龍舫牛肉麵疙瘩」，也在麵食類替高雄掙得一席之地；最後，以炒河粉與泰咖啡為推薦菜色的「帕泰」、提供創意細膩川菜的「蜀府掌櫃」、及以現點現包的招牌蒸餃聞名的「楊寶寶蒸餃」也都榜上有名。

▲橋邊鵝肉入選必比登推介名單。（圖／橋邊鵝肉提供）

觀光局長周玲妏進一步說明，高雄美味食力卓越，先前陸續推出「高雄十大肉燥飯」、「鹽酥雞嘉年華」、「大港吃鍋」、「高雄餐盤發見計畫」及「大港閱冰」等美食系列活動，不斷強化高雄美食能量，目標就是要把高雄驕傲的美食，推向全台及世界，本次必比登推介名單，高雄已有20家美食入選，顯見一系列的美食活動，都有被評審與饕客關注。

《台北、台中、台南＆高雄米其林指南2022》完整名單將於8月30日公布，今年將恢復實體星級餐廳發布會以及晚宴，星級餐廳發布會將於台灣時間上午11點於官方臉書以及《亞洲米其林指南》YouTube 直播。