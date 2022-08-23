吉安樂齡旅遊受矚目！觀光局委託踩線　張月麗與網紅首發

▲首發團由知名主持人張月麗、媒體、網紅及觀光局代表等組成。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光局將推動樂齡旅遊品牌「凰金」時光，委託雄獅旅遊．欣傳媒於8月18日、19日舉辦為期兩天的花蓮生態旅遊考察團，首發團由知名主持人張月麗、媒體、網紅及觀光局代表等組成，為深度了解吉安鄉在地生態及文化，鄉長游淑貞親自化身導覽員帶領一行人走訪好客藝術村，將好山好水好風情的吉安推廣至全國，讓更多人愛上獨特的吉安美。

▲▼鄉長游淑貞（中）解說歷史脈絡及客家獨有的人文特色，帶領踩線團進行一場深度的文化之旅。



吉安鄉好客藝術村深具地方意義、歷史背景，日治時期曾是吉野移民村，八年抗戰後變為軍營使用，現經吉安鄉公所規劃，搖身一變為融合桐花造型意象的文化廣場，並透過吉野藝文館跟Hakka生活館，呈現吉安豐富的歷史紋理及多元文化。鄉長游淑貞仔細解說歷史脈絡及客家獨有的人文特色，帶領踩線團進行一場深度的文化之旅。

游淑貞感謝交通部觀光局規劃樂齡媒體踩線團來到吉安，吉安乃全國評選爲最適合退休樂活的鄉城，公所用心規劃適性宜居的建設，許多遊客喜歡沿著初英山彩虹繽紛的腳踏車道，聽著潺潺水流聲、蟲鳴鳥叫聲，悠閒安全的騎騁漫遊。「吉安鄉展開雙臂，準備好了！」游鄉長歡迎大家前來認識探索吉安，欣賞山水一線間的田野風光，吉安的美要讓全國甚至世界都看見！

知名主持人張月麗分享年輕時擔任空姐的經歷，雖時常飛往世界各地，但重量不重質的旅行，無法仔細探索地方人文特色與歷史脈絡，隨著年紀增長，開始喜歡慢遊的生活。吉安鄉曾獲選為交通部觀光局百大小鎮及經典小鎮的殊榮，非常開心在游鄉長陪同到位分享下享受好山好水好空氣，在美麗吉安展開樂齡慢遊之旅。

吉安鄉物產豐饒，初音山水圳透澈川流，孕育出特有農產廣受消費者喜愛，其中韭菜、芋頭、龍鬚菜和吉安米更有「吉安四寶」的美譽。鄉公所攜手農會舉辦「芋」見幸福、「芋」罷不能系列活動，在全國打響吉安芋品牌知名度，鄉長游淑貞親自帶領雄獅集團一行貴賓品嚐吉安冰品加工廠招牌的特色冰品，與會貴賓對於芋頭冰的綿密質地與濃郁香氣，所交織出的極佳口感大感驚艷，也期許吉安優質農產能透過觀光推廣、網紅介紹，讓更多消費者前來品嚐，享受來自上天恩賜的好滋味。

