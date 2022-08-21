住宿補助已用6成「9月第二週恐沒了」　國境還沒開！學者籲續振興

▲花蓮理想大地渡假飯店。（圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

悠遊國旅補助上路超過1個月，住宿最高折抵1300元刺激下，已有107.2萬房入住申請補助，讓剩下優惠房間數僅剩不到一半，優惠使用比例達6成，紅綠燈顯示已亮起「黃燈」，學者預估9月第二週優惠將告罄，預期國際旅客恐怕得等12月來台，應再推振興方案接棒搶救旅遊空窗期。

根據觀光局統計，自由行旅客住宿截至111年8月19日止，已有9,809家業者通過報名，已使用補助房間數約107.2萬房，補助金額已達13.79億元。

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由於住宿補助預估經費約有21億元，可補助房間約170萬間房，推出住宿優惠使用比例已達6成以上，也讓悠遊國旅個別旅客住宿優惠使用紅綠燈燈號已出現「黃燈」，顯示使用比例超過一半。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，目前悠遊國旅補助使用「綠、黃、紅」燈號顯示預算使用比率，建議應直接顯示使用%數，並同時公告預計用完的日期，目前預計在9月第二週。

黃正聰說，9月中旬過後住宿優惠補助用完，但屆時暑假旺季結束，國旅進入淡季，由於政府擔心BA.5疫情升溫，預估9月底疫情將達高峰，可能會過高峰之後才宣布開放國門，推測可能10月指揮中心才宣佈進入0+7，旅行業者需要兩個月準備期，國際旅客可能12月來台，期間有2到3個月空窗期，國門還沒開放期間，政府應再推後續振興方案，延續住宿優惠等，設法補足缺口。

▲淡水福容飯店。（圖／雄獅旅遊提供）

黃正聰強調，過去6週以來，國旅住宿補助共使用104.8萬房，平均每週17.4萬房，以觀光旅館、一般旅館和民宿合計約23萬房，每週可提供161萬房來算，住宿優惠約為旅館住房率的10.8%，只有1成多是國旅補助的住宿，其他都是被刺激和帶動出來的旅遊氣氛。

黃正聰分析，7月份上市櫃旅館業的營收創新高，超越疫情前，估計住房率達7成，也顯示國旅補助帶動旅遊風潮，但未必所有旅客都申請補助，政府應該續推振興方案。

此外，根據觀光局統計，截至111年8月19日止，計有2,146家旅行社辦理1萬6,265團，參團人數27萬8,692人，預登金額為4億5,455萬元。

觀光遊樂業3折入園優惠部分，截至111年8年19日止，計有87萬7,839人次使用入園優惠，申請業者18家，申請金額2億1,692萬5,473元。