BA.5來襲！學者點名「2區域」疫情升溫：集中在20～49歲

▲陳秀熙說明，北北基桃、竹苗宜花東2區域疫情有上升趨勢。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）※點圖放大

記者楊晏琳／台北報導

BA.5變異株將為國內帶來下一波疫情高峰，指揮中心預估，年底前將再增300萬名確診者。公衛學者指出，北北基桃、竹苗宜花東地區疫情有上升趨勢，不過因集中在20～49年齡層，屬於「輕度突破性感染」，不必過於擔心；但仍要嚴防50歲以上重症發生。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，分析國內各地病情，病理區域差異不大，單日感染率仍在0.1%飄盪，不過北北基桃、竹苗宜花東2個地理區域，在上週有上升趨勢，值得警戒。

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整體而言，2區域感染率升高，大部分都是集中在20～49歲，屬於輕度突破性感染；50～69歲，以及70歲以上略升，因可能產生重度突破性感染，發展成重症或死亡，也要嚴防。陳秀熙表示，70+年長者感染率目前未明顯增加，但還是要提高警戒。

各年齡層皆有疫苗突破性感染的狀況發生，但陳秀熙強調，不能只把「突破性感染」分為一種，發生機率、嚴重度如何很重要。

▲陳秀熙認為，不能只將突破性感染分為一種。※點圖放大

陳秀熙說明，B-cell抗體免疫高，自然能對抗病毒侵入，但這道防線並非每個人都能達成。

萬一無法擋住，人體會啟動另個低抗體(NAb)高免疫記憶T細胞，依靠過去產生的記憶激發保護力，阻擋病毒感染；即使上呼吸道被感染，但因有高度免疫T細胞指揮，免疫反應會對抗病毒，不讓其往下呼吸道進展，這樣引起的突破性感染，就稱為「輕度突破性感染。」

但有些族群，包括沒打疫苗、免疫保護力不好的人，因本身產生的B-cell抗體就屬於低品質，也無法指揮免疫T細胞，就稱為「重度突破性感染」，不僅年長者，相關族群如高血壓、糖尿病、HIV、慢性腎病、心臟血管相關疾病、慢性阻塞性肺疾病及哮喘者都包含在內，都可能導致重症。

陳秀熙指出，輕度突破性感染大部分發生在年輕人上；75歲以上則容易產生重度突破性感染。他呼籲，因應之道就是讓該族群盡速施打第四劑疫苗。

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