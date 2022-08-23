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新冠攜猴痘、小兒麻痺合力夾攻！美公衛人力緊繃　今秋將迎疫情風暴

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲美國政府期望靠著各種疫苗來解決國內的流行病，但地方公衛機構的人力卻嚴重短缺，讓專家擔憂，該國將在今秋迎來一場疫情風暴。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國公衛官員希望能藉著疫苗來控制猴痘、小兒麻痺、流感等疾病，以免這些潛在危機對美國造成長期威脅，同時還得推行新冠加強劑的接種計劃，但全美2820個州級與地方衛生機構卻恐怕沒有這麼多的經費與人力，來完成如此重大的任務，讓專家不禁感嘆，該國恐將在今秋面臨疫苗界的「完美風暴」。

據CNN報導，在與疫苗猶豫、政治和全球大流行鬥爭近3年後，美國的公衛人員早已筋疲力盡，越來越多人選擇離開醫療界，另謀高就。數據顯示，當地的公衛部門中，有超過四分之一的高層已在疫情期間離職，而其中多數人的辭職原因是因為受到騷擾和死亡威脅。在人力資源枯竭的情況下，這些機構還被要求再次站起來與猴痘等新威脅奮戰，而政府居然未給他們額外的資金援助。

「免疫管理者協會」負責人漢南（Claire Hannan）表示，「『不堪重負』根本不足以形容如今的醫療機構」，因為漢南的協會不止沒有收到任何資金來開展猴痘疫苗接種計劃，而且她的員工還被要求以新的皮內注射方式，為人們接種疫苗。然而，漢南透露，工作人員根本還沒受過任何新注射方式的訓練，導致他們不知所措。

如今，相關單位正積極尋找資金與人力，來協助訂購疫苗、追蹤疫苗貨品，同時還得安排將疫苗運送至指定地點、訓練接種人員，並收集和傳送數據給監管機構。除了猴痘疫苗外，政府也承諾將在9月為人們接種可對抗Omicron的新疫苗；加上最近紐約廢水驗出有小兒麻痺病毒，導致美國的公衛人員還得抽身處理其他疫苗的接種事宜，讓他們忙碌的工作雪上加霜。

波士頓大學傳染病專家哈默（Davidson Hamer）指出，疫苗供應的缺口恐將導致疫情進一步爆發。然而，在社群媒體假新聞的推波助瀾下，美國的疫苗猶豫情況也變得越來越嚴重，有19%美國人至今仍堅持他們絕對不會接種新冠疫苗，讓防疫工作變得愈發艱難，因此傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）悲觀認為，美國將在今秋面臨疫苗界的「完美風暴」。

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