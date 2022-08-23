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北韓小學生「無罩解放」！她拍影片高調炫耀：根本沒人戴口罩

▲▼北韓女童松雅在平壤大街上脫下口罩，拍攝解封後的街頭景象。（圖／翻攝自YouTube）

▲北韓女童松雅在平壤大街上脫下口罩，拍攝解封後的街頭景象。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩10日宣布長達3個月的防疫體制正式劃下句點，平壤當局也於13日透過官媒《朝中社》宣布，除了邊境地帶外，一般民眾可以不用再義務戴口罩。對此，最近爆紅的當地兒童YouTuber松雅便上傳影片，拍攝首都平壤街頭以及校園內「脫罩」充滿活力與生機的模樣。

根據韓媒《朝鮮日報》，今年11歲的北韓女童松雅（송아，音譯）於本月19日再度上傳最新影片，她在影片開頭便向觀眾展現平壤街頭「與平常不一樣」的地方，街頭上男女老少脫下口罩手牽著手，興奮且充滿活力在街邊散步，仿若回到2年半以前沒有新冠病毒的世界。她以英語表示，「現在沒有任何人還在戴口罩，這感覺完全就像是新世界。」

▼北韓宣布疫情結束後，平壤正妹脫下口罩走在風光明媚的平壤街頭。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼北韓宣布疫情結束後，平壤正妹脫下口罩走在風光明媚的平壤街頭。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼北韓解封後，國小學童開學上課不用戴口罩。（圖／翻攝自YouTube）

▲北韓解封後，國小學童開學上課不用戴口罩。（圖／翻攝自YouTube）

接著鏡頭轉移到松雅所就讀的小學，她首先對著站在校門口迎接的金老師，「自從政府規定義務戴口罩後，不管老師是在發怒、開心、亦或傷心，我們都無法從外表觀察得知；不過自從政策鬆綁以後，老師的表情我們都可以看得一清二楚。」

之後鏡頭又轉移到松雅班級所在的教室內，只見松雅的同學們都沒有戴口罩，他們互相擊掌問好，校園又重回過往一片和諧的快樂氣氛中。松雅雀躍表示，「所有人都變得比之前更幸福、更漂亮！感覺世界再度迎來改變。我們終於能像2年前一樣，不用再（強制）戴著口罩了。期盼大家都能像我們一樣享受幸福的生活、挺過艱難的時刻。」

松雅喊道，「讓新冠病毒從這個世界上消失吧！」

▲▼北韓國小開學後，學童們上課不再戴口罩。（圖／翻攝自YouTube）

▲北韓國小開學後，學童們上課不再戴口罩。（圖／翻攝自YouTube）

報導指出，一般而言北韓小學生們的暑假是從8月1日放到30日，然而松雅的這支最新影片卻是於19日上傳，若非當局為了宣傳而進行事前拍攝，那麼不排除今年北韓小學比往年還提早開學的可能性。

據悉，松雅本名為任松雅（임송아），從小含著金湯匙長大，其外曾祖父是北韓軍方元老李乙雪（리을설）；李乙雪為歷經金日成、金正日、金正恩三代的朝鮮人民軍護衛司令官，曾做為金日成抗日的戰士，1995年獲封「人民軍元帥」，2015年11月因肺癌病逝時，金正恩曾親自出席國葬，哭得一把鼻涕一把眼淚。

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