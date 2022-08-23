　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台女遭「假防疫官員」要求做愛　威脅「讓我高興」否則趕回台灣

記者林彥臣／綜合報導

澳洲一名從事醫療包商工作的男子，利用職務之便假冒自己是防疫官員，威脅一名配合澳洲防疫政策隔離的台灣女性，以違反防疫規定為由，要求跟他發生性行為，否則就把她趕回台灣。該名男子遭澳洲法院判刑3年6個月。

根據《澳洲新聞》報導，26歲的索馬利亞裔男子阿沃（Abdulfatah Awow）為一家與維多利亞州衛生部簽約的公司工作，以檢查當地人的隔離情況，並向聯繫追蹤者提供資訊。

▲▼性侵,性騷擾,受害女。（示意圖／達志影像）

▲台女在澳洲隔離期間，多次被假防疫官員騷擾要求做愛。（示意圖／達志影像）

在去年的7 月 14 日，阿沃打電話給持學生簽證居住在澳洲的受害者，以檢查她的隔離狀態，並且利用職務之便，拍下她的個資包括居住地址等等，在下班後打電話給她，聲稱自己是防疫官員，因此有權進入屋內。

阿沃告訴被害者，違反防疫規定，可以把她趕回台灣，但是「只要讓我高興，就可以留下來」，並且取走她的手機用翻譯繁體中文告訴她，只要答應就願意為她提供保護。

儘管被害的台女沒有答應，加上當時還有其他人在場，所以阿沃當下只能離去，但事後還是多次打電話騷擾這位台女，而且還強調「其他女性都答應了」。這位台女不堪其擾，因此產生心理疾病，並且搬離雪梨。

維多利亞郡地方法院在22日以「入侵住宅」和「意圖威脅發生性行為」，遭到判刑3年6個月。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
頭皮油味臭翻！醫揭「正確洗頭頻率」：超過會發癢
離婚7天火速脫單！百萬網紅「新歡正面照」曝光
快訊／赴台南慰問殉職警家屬　蔡英文晚間再發聲
陳男睡一天醒來變殺警犯　阿嬤哭求「洗門風」還孫子清白
快訊／台南殺警案震驚全台　柯建銘說話了
快訊／新北一家四口出遊！6歲童意外墜公館大橋失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台女遭「假防疫官員」要求做愛　威脅「讓我高興」否則趕回台灣

烏俄戰爭延燒半年！歐洲通膨狂漲9%　路透點名「這幾國」衝擊最大

馬來西亞第1位入獄前首相！貪汙等7罪「最終上訴失敗」　即日入獄

快訊／《韓聯社》：俄軍轟炸機通過日本海　南韓戰機緊急升空

北韓小學生「無罩解放」！她拍影片高調炫耀：根本沒人戴口罩

美國女手滑一丟「傳家戒」掉海裡　60歲熱心男連3天下水尋獲

美發布警報「公民即刻離開烏克蘭」　情資：俄軍擬攻擊民用設施

新冠攜猴痘、小兒麻痺合力夾攻！美公衛人力緊繃　今秋將迎疫情風暴

貝魯特港糧倉被燒垮「粉碎瞬間」畫面曝光　恐怖火舌沙塵竄天

人妻和小王買凶殺夫　3殺手綁架綠帽夫卻「變成好友」還一起跑趴

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

台女遭「假防疫官員」要求做愛　威脅「讓我高興」否則趕回台灣

烏俄戰爭延燒半年！歐洲通膨狂漲9%　路透點名「這幾國」衝擊最大

馬來西亞第1位入獄前首相！貪汙等7罪「最終上訴失敗」　即日入獄

快訊／《韓聯社》：俄軍轟炸機通過日本海　南韓戰機緊急升空

北韓小學生「無罩解放」！她拍影片高調炫耀：根本沒人戴口罩

美國女手滑一丟「傳家戒」掉海裡　60歲熱心男連3天下水尋獲

美發布警報「公民即刻離開烏克蘭」　情資：俄軍擬攻擊民用設施

新冠攜猴痘、小兒麻痺合力夾攻！美公衛人力緊繃　今秋將迎疫情風暴

貝魯特港糧倉被燒垮「粉碎瞬間」畫面曝光　恐怖火舌沙塵竄天

人妻和小王買凶殺夫　3殺手綁架綠帽夫卻「變成好友」還一起跑趴

驚！蘇聯戰鬥機歐洲境內行進　「當地新聞狂播」民眾恐慌引熱議

大媽拍照「猛搖吊橋30分鐘」！欄杆斷裂沒在怕　網轟：抓去做苦力

明金成妻聚會露面「瘦到臉頰凹陷」　陸元琪心疼：她說自己像生病

無視奴才手作柵欄門　液體喵「一個move流出縫」20秒越獄成功

林良歡老公深夜開山路「女鬼突趴擋風玻璃前」　苦纏他原因超鼻酸

蔡英文向殉職警家屬致歉　下令加速警械使用修法、檢討外役監標準

狂威被富邦狂攻9分來台最慘　申皓瑋連續場次安打追平胡金龍

離婚7天火速脫單！　百萬網紅韓安冉「新歡正面照」曝光：很快官宣

營養師教6招預防「癌王」大腸癌！　加工肉品、燒烤快避開

酸柯文哲自己跳出來當第四候選人　陳時中：陳佩琪可登記第五組

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

爆乳醉女沒被撿屍　秒變喪屍硬上陌生男！磨蹭後狠吃耳朵濺血

俄控烏女兵殺死杜金愛女！出入同公寓畫面曝

「豬仔」跳河逃柬！2蛇頭落網竟是自己人

「木星清晰圖」曝光！NASA公開「大紅斑」照

巨型滑梯根本「脊椎破壞裝置」　開放3小時關閉

俄兵回憶錄揭俄烏戰爭真相：用我們的屍體血洗烏克蘭

變態男性侵母女　還逼她看女兒被施暴

中獎彩券被咬爛！主人寄「凶手照」給彩券公司

投資人憂Fed持續升息　美股重挫643點

她滑SUP撞見巨鱷相殺　20秒活吞影片曝

搭飛機別穿涼鞋拖鞋　空服員曝危險

普丁親信女兒被炸死　他曝：暗殺手法和俄軍情局一樣

更多熱門

相關新聞

北韓小學生「無罩解放」！她拍高清片炫耀

北韓小學生「無罩解放」！她拍高清片炫耀

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩10日宣布長達3個月的防疫體制正式劃下句點，平壤當局也於13日透過官媒《朝中社》宣布，除了邊境地帶外，一般民眾可以不用再義務戴口罩。對此，最近爆紅的當地兒童YouTuber松雅便上傳影片，拍攝首都平壤街頭以及校園內「脫罩」充滿活力與生機的模樣。

新冠攜3病毒合力夾攻！美今秋將迎疫情風暴

新冠攜3病毒合力夾攻！美今秋將迎疫情風暴

南韓下周發表改良疫苗施打計畫　估已過高峰

南韓下周發表改良疫苗施打計畫　估已過高峰

單日確診增13.9％　莊人祥：疫情明顯上升「本週估16萬人染疫」

單日確診增13.9％　莊人祥：疫情明顯上升「本週估16萬人染疫」

防疫關懷包功成身退　林右昌：改自領血氧機

防疫關懷包功成身退　林右昌：改自領血氧機

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案　台南殺警案重大進展

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面