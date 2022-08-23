殺警要犯林信吾　南檢認涉殺人罪嫌重大聲請羈押

▲台南市警三分局偵訊後依殺人、強盜、竊盜等罪嫌將林嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官複訊後，諭知聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局民權所警員凃明誠、曹瑞傑慘遭割喉殉職，嫌犯林信吾經過18小時的逃亡，23日清晨4時36分在新竹落網，台南市警三分局偵訊後依殺人、強盜、竊盜等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官訊後以林嫌涉犯殺人等罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上之重罪，且有逃亡之事實，諭知聲請羈押。

據了解，台南市警方根據二分局警車行車記錄器影片調查，凃員與曹員接獲機車竊盜案，循線追蹤林信吾至案發地，僅看到車牌369-PGB機車，未見到林嫌，凃員與曹員分頭搜索時，凃員先遭到林嫌持彈簧刀突襲，並奪槍後挾持受重傷凃員，隨後在警車旁遇到曹員，林嫌涉嫌向曹員開6槍疑未擊中，曹員也遭林嫌持彈簧刀砍殺，林嫌刺殺2警後，帶著警槍、2彈匣18顆子彈，騎該部贓車逃亡，並將該贓車棄置在土城高中，身上衣物丟棄後離搭計程車離去。

林嫌約22日深夜11時30分許，涉嫌騎另外竊得的機車，前往新營區和平路持警槍搶超商約7千多元，而後在台南市新營區延平路棄車，於在深夜11時40分許在新營新進路一段租白牌車南下高雄九如交流道，約23日凌晨1時多，從九如路搭乘和欣客運北上新竹。

0822專案小組人員在高市警方協助下，從他在高雄上客運開始掌握，但怕打草驚蛇，一直監控林嫌人車直到新竹終點站，等林嫌下車時，由警政署署長黃明昭親率台南市警局方仰寧、新竹市警察局、台南市警察局刑警大隊人員，於和欣客運新竹站斜對面壓制逮捕林嫌，現場起獲警用槍枝及彈匣2個，內有子彈18顆，且有一顆已上膛，即將林嫌帶回台南市警三分局偵辦，釐清相關案情。

林嫌表示他自己漫無目的來新竹是隨便挑的，並無人接應，身上有超商搶來的錢，作案彈簧刀丟棄在土城高中，警方專案人員折回現場搜索尋獲刀子。

台南市警局長方仰寧表示，林信吾向警方供稱，是因為員警朝他噴辣椒水，眼睛劇痛亂揮刀，才會砍到員警喉嚨，惟從台南地檢署23日上午解剖相驗殉職員警發現，凃姓員警身上有17處刀傷 ，其中較嚴重之傷勢為左邊頸動脈切破，頸靜脈切斷，以及胸壁在第二肋間刺穿進入胸腔，刺傷肋間動脈，刺達右上肺葉；曹姓員警部分，身上有38處刀傷，較嚴重之傷勢在胸部深度刀傷，惟2名員警並未見槍傷，相驗結果與林嫌所稱亂揮刀的傷勢明顯不符。

台南市警三分局偵訊後依殺人、強盜、竊盜等罪嫌將林嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官複訊後，以林嫌涉犯殺人等罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上之重罪，且有逃亡之事實，諭知聲請羈押。