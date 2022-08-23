另類選舉「勇者號，出任務！」　鄭運鵬：讓市民同歡、正面選舉

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（23）日在桃園區青溪公園舉辦另類選舉「勇者號，出任務！」，當場表演扯鈴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

選舉也能很另類！民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（23）日在桃園區青溪公園市民廣場，舉辦「勇者號出任務」活動，鄭運鵬指出，本週六將舉辦首場親子劇團活動，邀請到劇團表演者共襄盛舉，趣味豐富的「勇者號出任務」，將深入桃園各地，透過親子舞台卡車歡樂SHOW形式出發，讓桃園所有大大小小的場合，能讓市民朋友參與一場歡樂、正面的選舉。

鄭運鵬今天披上戲劇服裝與道具和現場觀眾互動，鄭運鵬表示，「勇者號出任務」號召各位「小勇者」一起參加，爸爸媽媽、阿公阿嬤可帶著小朋友，共同欣賞精彩劇團演出，包括有「好玩的劇團」、「天馬戲創作劇團」、「即將成真火舞團」、「紅鼻子馬戲團」、「創造焦點」、「FOCA福爾摩沙馬戲團」、「馬戲之門」等表演團體，從8/27（六）至10/14（五）在桃園各區上演，本週六將展開為期12場次活動。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（23）日在桃園區青溪公園舉辦另類選舉「勇者號，出任務！」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬說，「即將成真火舞團」剛開始演出時難找到場地，縱有一身好技巧、好功夫都練好了，卻沒有辦法表演，他透過紙風車劇團協助火舞團合作，已開始在全國巡迴表演，甚至即將出國演出，「即將成真，真的夢想成真」，尤其火舞團已在桃園新屋找到合適排練場，對此感到非常高興又感動。

此外，鄭運鵬還提及，要在桃園建立一個公立兒童樂園。未來若當選市長，希望規劃一個公立兒童樂園，讓每個小朋友都可享受兒童設施，未來也會致力讓戲劇藝文活動化為行動兒童樂園，「我們將深入到桃園的大街小巷」，讓選舉活動延伸到未來市政、延續到兒童樂園，希望桃園未來各地都有表演達人，都有如此精采的演出，讓桃園成為人人能享受生活、享受休閒娛樂的都市。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（23）日在桃園區青溪公園舉辦「勇者號，出任務！」，與所有表演者大合照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬最後強調，這些劇團表演者都是桃園勇者，大家將所長、達人技巧帶到桃園，讓更多觀眾可以看到精彩演出；他也鼓勵劇團表演者發揮專長，透過各種興趣表演能落地桃園，在這裡訓練，在這裡發揚光大，讓桃園成為達人訓練基地，未來更可以在桃園兒童樂園常駐演出，把桃園當自己的家，希望大家在桃園都能幸福生活，盡情表演，讓桃園成為一個適合生活、享受生活的都會區。

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