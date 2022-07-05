凍齡貴婦替35歲兒繳7萬罰單　刷卡被擋乾脆掏現金秀霸氣

▲凍齡貴婦（右）為35歲兒子繳清毒駕罰單，和身旁的女兒坐在一起，外型有如姊妹 。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

桃園1名35歲男子積欠毒駕罰單約7萬元多年，經移送行政執行署新北分署強制執行，發現他繼承取得2筆土地持分，日前趕緊查扣，男子的貴婦媽媽現身處理，抱怨為何不能等她兒子出獄再執行，新北分署以為貴婦想抗議兒子土地被查扣，不料貴婦是氣憤兒子的1300元存款被扣押，貴婦現場掏卡想代繳罰單卻被刷卡機拒絕交易，最後拿出現金一次繳清，結束一場尷尬。

本案35歲男子是在2016年7月17日凌晨1點多，騎機車在新北市三重區被警員攔檢，驗出他有吸毒反應，且5年內已有酒駕被查獲紀錄，因此被移送新北市政府交通事件裁決處裁罰9萬元，他置之不理，被移送強制執行後，2019年間先被扣得1萬9500元，今年（2022年）3月再被新北分署扣押存款1300餘元。

新北分署查出男子因毒品案正在服刑，將扣押命令和查封公文寄到監獄給他，沒多久又發現男子繼承取得2筆土地持分，日前囑託地政機關查封，男子的貴婦媽媽隨即出面到新北分署，由於她外型凍齡、保養極佳又打扮時尚，承辦人直到她拿出兒子的扣押命令等文件，仍難以置信她竟有個35歲的兒子，和身旁作陪的女兒坐在一起，簡直就是姊妹。

貴婦表示兒子已經成年，本來應該讓兒子自己繳罰單，可是兒子還在坐牢、沒有收入，她去探監時，兒子把文件交給她拜託她幫忙處理，她也希望兒子出獄後能喘口氣，不要馬上被政府催討債務，所以答應幫兒子繳清罰單。

不過貴婦面露不悅地抱怨，為何不能等到她兒子出獄再強制執行，她說更生人出獄要重返社會很不容易，應多給更生人一些包容等語。承辦人以為她是不爽兒子繼承取得的土地持分被查扣，結果貴婦在意的是兒子1300元存款被扣押。承辦人婉轉表示，貴婦的兒子還要3年多才出獄，酒駕毒駕罰單是目前優先執行案件，實在無法等那麼久。

貴婦嘟噥著掏出信用卡要代繳罰單，刷卡機卻顯示「拒絕交易」，貴婦要陪她到場的女兒拿卡出來幫繳，不料女兒的信用卡也刷不過，氣氛頓時非常尷尬，只見貴婦低聲用外語跟女兒抱怨幾句，從名牌包裡拿出現金一次繳清兒子的罰單結案，新北分署事後檢查刷卡機確認沒故障。