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社會 社會焦點 保障人權

幽靜豪宅別墅變毒品工廠！深夜開毒趴碰碰叫　警持槍攻堅逮人

記者許宥孺／高雄報導

高雄市高姓男子等人涉嫌販毒，並租賃高級住宅區作為據點，不時深夜找人開毒趴。警方接獲線報後，多日跟監埋伏，趁著高男同夥開車進地下室時，警方荷槍實彈衝上前大喊「趴下」，隨後到屋內逮捕高男、王男等人，並查扣卡西酮5公斤(俗稱喵喵)、K他命250克、毒品咖啡包等贓物，全案依《違反毒品危害防制條例》罪嫌移送法辦。

▲▼年輕人租豪宅別墅當毒品工廠。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲年輕人租豪宅別墅當毒品工廠，警方獲報逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市刑大第八隊24分隊於7月初接獲情資，得知有多名犯嫌租住在澄清湖地區、位置隱密的高級別墅社區作為毒品分裝工廠，意圖牟取不法利益。由於當地住戶生活水準高，加上位置隱密幽靜，一群年輕人多次在深夜群聚吸食毒品開毒趴，已影響社區安寧。

▲▼年輕人租豪宅別墅當毒品工廠。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方經多日跟監，待時機成熟荷槍實彈攻堅逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組深入追查，經多日跟監、埋伏蒐證，獲取更多犯罪情資，見時機成熟後，向橋頭地方法院申請搜索票，於14日趁著高男底下的小弟開車進地下室，強勢攻堅進行查緝，並在屋內逮捕高男、王男等犯嫌。

警方表示，現場查扣毒品卡西酮5包(毛重約5公斤)、愷他命7包(毛重約250公克)、毒品咖啡包5包、毒品咖啡包空包裝袋1包、電子磅秤3台、攪拌機1組、手機10支及新臺幣15萬元等贓證物，全案依《違反毒品危害防制條例》罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

▼警方於豪宅內查扣多項毒品贓物（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼年輕人租豪宅別墅當毒品工廠。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼年輕人租豪宅別墅當毒品工廠。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼年輕人租豪宅別墅當毒品工廠。（圖／記者許宥孺翻攝）

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