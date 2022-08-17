台南檢警破獲製毒工廠　6千萬贓款藏床底「還貼符咒保平安」

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官黃齡慧，8月16日指揮台南市警方破獲製毒工廠，緝獲莊姓男子及起獲安非他命、「喵喵」、製毒工具及疑似販毒贓款6千萬元，檢察官聲押禁見莊嫌，全案由檢警擴大偵辦中。特別的是，該集團不僅把贓款藏在床板下面，還貼上符咒，讓專案人員哭笑不得。

▲台南市警方破獲製毒工廠，緝獲莊姓男子及起獲安非他命、「喵喵」、製毒工具及疑似販毒贓款6千萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署檢察官黃齡慧指揮台南市警六、一、新化、學甲分局，偵辦莊姓男子涉嫌製造第二、三級毒品甲基安非他命、4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）案件，針對莊姓男子位於台南市學甲區之製造處進行搜索，扣得第二級毒品甲基安非他命成品約10公斤、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（喵喵）毛重約231公克、疑似液態半成品2大桶（約10公斤）、原料感冒藥錠毛重約425公克、紅磷、碘、鈀金、鹽酸、食鹽、活性碳等關鍵化學品；不銹鋼鍋、冰箱、脫水機、過濾器具(濾網、濾紙、陶瓷漏斗)、圓底燒瓶、加熱設備(高速爐及瓦斯桶)、電風扇、酸鹼試紙、防毒面具等設備及疑似販毒所得新台幣100萬元，另於莊姓被告位於台南市大內區住處扣得疑似販毒所得6000萬元。

本案經檢察官訊問後，認莊姓被告於上開地點製造毒品對外出售牟利，涉犯違反毒品危害防制條例之製造毒品犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，諭知向法院聲請羈押禁見。本案將由檢察官持續指揮承辦警方深入追查被告製毒後之流向，以及擴大追查其他參與之共犯。