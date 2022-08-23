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蔡英文上任6年槍決2人　3名殺警囚死刑定讞未執行

▲民進黨中執會後，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文致詞。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

台南安南區北汕尾三路22日發生殺警案，立法院長游錫堃第一時間說出重話，稱「我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑」，引來各界關注，因為身兼民進黨主席的總統蔡英文曾說過，「廢死是一個普世的目標」，而執政這6年多來，僅執行過2次死刑，目前共38名死囚在獄中，其中3名是因殺警而被逮。

1990年8月10日晚間，王信福帶著懷孕的女友張清梅到「船長卡拉ＯＫ店」慶祝，但最後卻發生2名下班員警在場喝酒時，遭槍手陳榮傑持槍殺害，王信福案發後就逃亡遭到通緝。

1992年間，下手行兇的陳榮傑遭判死刑定讞槍決；但他供稱，槍是王信福給的，開槍也是王信福下令的，這也成為王信福遭定罪的一大理由。王信福逃亡多年後，2004年間因眼疾而返回台灣，隨即遭逮捕並提起公訴，雖然王信福不斷喊冤，說陳榮傑是李姓友人的小弟、槍也是李姓友人所提供，但法院仍將他判處死刑，最高法院2011年駁回上訴確定，王信福遭判死刑定讞。

不過，「台灣廢除死刑推動聯盟」指出，此案擁有高度爭議，因法院主要憑陳榮傑的自白就宣判死刑，未有科學證據。

2000年9月1日，桃園縣觀音鄉新坡派出所員警范姜群國凌晨執行道路攔檢勤務，綽號「太子」的蕭新財等人拒絕盤檢，並持槍朝警員范姜群國開槍，造成剛訂婚不久的范姜群國頸部中彈，當場殉職。

蕭新財2005年12月29日被判處死刑定讞，但多次聲請釋憲求免死，全遭大法官拒絕受理，但至今仍未伏法。

2005年4月10日中午，新北市汐止分局橫科派出所警員洪重男、張大皞執行防搶巡邏勤務，將警用機車停在橫科路汐止農會白雲辦事處後門，正在簽巡邏箱時，突遭王柏忠44歲、王柏英41歲持刀從後砍頸，洪員遭連砍15刀割斷頸動脈傷重不治，張員則受到重傷送醫急救，歹徒搶走張員配槍及12發子彈後共騎機車逃逸。最後在殉職洪員的「二七」，也就是案發10天後，王姓兄弟在睡夢中落網，最高法院於2009年3月13日依強盜殺人罪，判處王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞；2017年王柏英聲請再審及停止刑罰執行抗告，最高法院裁定駁回。

目前，蔡英文任內執行過的死刑包括持刀殺死前妻，並擄走女兒的李宏基，及除夕夜冷血燒死6至親的翁仁賢。

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