徐國勇稱大膽使用槍械「絕不客氣」　陳宗彥贊同：檢討修法必要性

▲內政部政務次長陳宗彥。（圖／記者張君豪翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

台南殺警案震驚社會各界，內政部長徐國勇與警政署長黃明昭昨日搭乘高鐵趕赴台南了解案情時表示，警員緝凶若遇反抗，「我們大膽使用槍械，絕不客氣！」。對此，內政部政務次長陳宗彥23日指出，過去修法已一再強調，警方應在規範內就一定執法空間大膽使用，待這次全案調查完畢後，會與相關部會再作修法討論。

針對警方用槍規範，陳宗彥今日出席「2022年防制人口販運國際工作坊」回應，先前警械使用條例已修法，鼓勵員警照現有規範，在執法空間上大膽使用槍械；相關法律是否有修法空間，目前正在進行研議中，會和行政院政務委員羅秉成及法務部一起研究討論。

陳宗彥補充，近幾年警專、警大或特考部分都有陸續增補警力給地方政府，盼各縣市首長能大力支持地方政府預算員額。他說，遇到治安狀況時大家就希望增加警力，但預算編制時又會就地方預算而有所顧慮，大家應一起合作，地方預算若支持，中央政府在警大、警專或特考員額也一定會配合地方需要做努力。

至於員警執勤教育和警用裝備是否要補強，陳宗彥認為，執法技巧、執法程序透過教育訓練與基礎訓練落實，目前警察裝備已不斷精進，希望警政署能對在採購、裝備提升上幫地方第一線員警做更進一步思考。