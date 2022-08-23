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打造台版黑門市場！　蔣萬安提5大政策：將傳統市場搖身成國際景點

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安今（23）日上午啟動「萬安做伙行，台北百面贏」行腳計畫第一站大同區。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安上午啟動「萬安做伙行，台北百面贏」行腳計畫第一站大同區。（圖／蔣萬安辦公室提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前發表「萬安作伙行 台北百面贏」行腳計畫，首站到大同區，實地參訪蘭州市場。蔣萬安在臉書上表示，傳統市場是多元美食文化的據點，更要成為國際觀光的亮點。他提出5大方向，期盼將台北的傳統市場，搖身變為知名觀光景點，如同京都錦市場、大阪黑門市場、首爾通仁市場及東京豐洲市場等。

蔣萬安指出，國門開啟在即，預估將有一波國際觀光客旅台潮，如何將台北市建立為亞洲魅力城市？他認為傳統市場的升級與改造，是一大重點。今天，「萬安做伙行，台北百面贏」行腳計畫，第一站來到大同區，實地參訪蘭州市場，思考如何將台北的傳統市場，搖身一變為知名觀光景點，如同京都錦市場、大阪黑門市場、首爾通仁市場及東京豐洲市場等，既繁華又充滿特色，讓傳統市場不只滿足民生採購需求，更符合現代生活美學的存在。

蔣萬安提出五大方向，包含，「打造區域特色的傳統市場」以蘭州市場為例，作為大同區最重要的傳統市場，可以融入大同區的發展背景跟文史特色，透過社區營造的力量，結合社區需求、文史工作、攤商需求三方面的溝通，重新定位，吸引新的國內外客源。

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安今（23）日上午啟動「萬安做伙行，台北百面贏」行腳計畫第一站大同區。（圖／蔣萬安辦公室提供）

第二「塑造國際等級的傳統市場」，蔣萬安認為，許多台北的傳統市場，早具有國際觀光等級的地位。透過評選、競爭、改造及重點行銷，培力出更多吸引國際觀光人潮到訪的傳統市場，讓台灣傳統美食變成國際觀光客舌尖的驚艷回憶。

第三項蔣萬安提出，「滿足衛生便利的傳統市場」，市場老化是近年來客源流失的重要關鍵。他當選市長，一定加速市場硬體更新的進度；並且在工程進行過程加強與既有攤商、管委會溝通，確保符合攤商需求，不但要美，更要實用。

另外，「鼓勵餐飲創業的傳統市場」，蔣萬安提到，台北的市場攤位也可以是青年餐飲創業的選項。例如：華山市場合掌村壽司、西湖市場二樓吃吃喝喝MAISON GOURMANDE等，都已成為年輕人熱愛名店。未來當市長，一定化被動為主動，提出優惠補助方案，結合市府其他創業輔導機制，再結合評選、賽事，設立不同的競爭項目，讓青年的新創攤位，也有機會成為新的「台北必遊景點」！

第五項則是「恢復市長跟公有市場座談」，蔣萬安承諾，上任後立刻恢復市長及公有市場定期座談，盤點過去這段時間市場面對的問題，可以當面即刻解決、就馬上解決，務實有效地處理問題。
蔣萬安說，過去他在立法院向經濟部、台電，爭取傳統市場凍漲電費，得到正面回應，讓大家無後顧之憂繼續好好做生意，未來也會秉持這樣的精神，積極協助攤商。
 

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