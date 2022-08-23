基隆112年度總預算「債務零成長」　林右昌：餘裕推動各項建設

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（23日）說明市府112年度總預算案編列概況，在預算規模持續增加的同時，市府再次維持「0舉債」，112年歲出預算，主要有西岸纜車、公辦都更、道路養護、人行環境、寵物公園、市場修繕、鄰長為民服務費調整等項目。他表示，112年度仍維持債務零成長。

林右昌在今天市務會議後記者會中表示，本市112年度總預算歲入及歲出同額編列196.3億元，歲出預算較111年度的211.5億元，略為減少15.1億元，主要係推動學校中央廚房等計畫，配合中央政府已於111年度編列預算及推動完成；另配合地方選舉期程，此次預算籌編作業提前1個半月，致部分中央補助計畫未及核定納入112年度預算，相關補助計畫仍將於112年度追加減預算時編列。

林右昌說，112年度歲出預算，如按政事別結構分析，係以教育科學文化支出編列54億餘元為最高，占27.53%；社會福利支出編列40億餘元，占20.4%，經濟發展支出編列24.7億元，占12.58%。

林右昌補充指出，112年歲出預算主要項目，包括西岸山城纜車規劃設計經費1255萬元，白米甕步道二期工程1200萬元，基隆市重點地區公辦都市更新推動計畫800萬元，基隆市公共自行車租賃系統建置可行性評估400萬元，15處公有零售市場及4處攤販集中場修繕經費800萬元，果菜市場改善工程1100萬元。

另外，全市道路養護工程6500萬元，麥金路週邊串聯計畫人行環境改善工程1515萬元，壯觀里民活動中心用地取得費用4686萬餘元，大基隆歷史場景再現整合計畫2.0經費1億8916萬元，寵物公園規劃設計監造及工程費用500萬元。鄰長為民服務費3998萬餘元，由原每人每月500元調整為1000元。

林右昌強調，基隆市自104年度至111年度均未新增舉債，採取推動組織改造、積極向中央爭取經費、財政改善等措施，且債務餘額逐年下降，前於103年底之債務餘額為124.29億元，至110年底債務餘額為76億元；112年度仍維持，債務零成長。

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