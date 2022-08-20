送豬仔赴東南亞「老司級導遊」遭聲押　詐團「送機小組」瓦解

▲桃園檢警19日查獲陳姓女子等4人誘騙國人至國外案件，檢方複訊後將陳姓女子聲押，其餘3人則限制住居。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警今（20）日偵破一起「送機小組」，以高薪徵才招募不知情國人出境，並安排司機接送、專人機場引導通關，讓被害人毫無警覺登機出境，檢警查獲陳姓女子等4人到案，檢察官複訊後認為陳女涉嫌意圖營利詐騙使人出國罪嫌重大，且有串、滅證之虞，向法院聲請羈押，另外張姓男子等3人因無羈押必要，諭知限制住居。

桃檢指出，桃園檢方於8月12日接獲桃園警分通報，指派檢察官涂又臻指揮警方偵辦後，查出有疑似在網路上傳送不實高薪徵才廣告招募國人出境之情資，指詐騙集團找來熟悉東南亞當地語言，又熟悉護照簽證作業流程的陳姓資深導遊，由陳女和其他集團成員，以「一條龍」方式坑騙被害人上門，然後將他們送往東南亞，警方昨（19)日執行拘提與搜索將51歲陳姓女子、張姓與邵姓男子等4人到案。

▲桃園檢警19日查獲陳姓女子等4人誘騙國人至國外案件，警方拘捕同夥到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢察官於漏夜複訊後，認為陳女涉犯刑法第297條意圖營利詐騙使人出國罪嫌重大，且有串、滅證之虞，諭知聲請羈押。另同案張男雖涉案，但無羈押必要，檢察官審酌涉案情節輕微，諭知限制住居，同案邵姓男子等2人則無強制處分必要，諭知請回，並限制住居。

桃檢強調，為保障國人生命身體自由安全，針對此類案件，必將從嚴從速偵辦，呼籲國人近來因求職遭詐騙集團誘騙至東南亞例如柬埔寨等地從事電信詐欺、被控制行動自由等案件層出不窮，民眾面對海外高薪求職廣告時，務必提高警覺與審慎評估，以免受騙上當。

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