林姿妙涉貪遭起訴　民進黨：對不起民主聖地宜蘭「應立即退選」

▲宜蘭縣長林姿妙。（資料照／宜縣府提供）

記者呂晏慈／台北報導

宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊捲入貪瀆案，宜蘭地檢署23日起訴縣長林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶，建請法院從重量刑。對此，民主進步黨發言人黃彩玲表示，現任縣長及其家族成員，因重大貪腐弊案遭起訴，可說是宜蘭縣史上最大的醜聞，林姿妙對不起宜蘭人，更讓「民主聖地」的光榮感蒙上污點，除了林姿妙本人應立刻向所有宜蘭縣民公開道歉、立即退選，作為提名林姿妙、為其背書的中國國民黨，也是難辭其咎，黨主席朱立倫該向國人道歉。

黃彩玲表示，根據宜蘭地檢署記者會內容，本次檢方共起訴15人，其中有10名公務員，包括縣長林姿妙，而非公務員有5人，包括林姿妙女兒林羿伶，以及涉案地主。其中有總金額高逾 7 千萬元來源不明的現金，存入向他人租用或無償借用之金融帳戶後提領。

黃彩玲指出，根據宜蘭地檢署今天偵結起訴的說明，林姿妙作為宜蘭縣長，不但涉違背職務行為收受不正當利益，更放任不具公職身份的女兒，對縣府一級主管下達指令，公私不分、敗壞縣政的行為，辜負宜蘭鄉親對她的信任。

黃彩玲指出，宜蘭縣從過去一直被國人稱為「民主聖地」，主要是因為過去的宜蘭縣長，如陳定南、游錫堃、劉守成、林聰賢等歷任縣長，個個都謹守清廉原則，以縣民福祉為己任，絕不像林姿妙只為家族私利，罔顧縣民託付。她說，今天宜蘭地檢署已正式起訴林姿妙，且罪證明確，林姿妙到現在還妄想用「政治追殺」的政治語言，來污衊檢調人員，移轉自己犯罪事實，企圖誤導縣民。

黃彩玲強調，知恥近乎勇，對不起宜蘭人、玷污民主聖地的林姿妙，應知所進退，已經不適合繼續擔任宜蘭縣長，應即刻退出這次的縣長選舉，提名林姿妙的國民黨主席朱立倫不要閃躲，應該公開向國人道歉。

此外，民進黨立委林楚茵今天在黨團記者會表示，選舉不要變成喊出悲情牌或是稱有司法因素在裡頭，民進黨團尊重司法判決；立委郭國文表示，依照法律規定，林姿妙目前規定還是有資格成為參選人，但個人道德行為需要被全民檢驗。