疫苗採購機密封存30年　蔣萬安：陳時中遮遮掩掩到底怕什麼！





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安今（23）日上午啟動「萬安做伙行，台北百面贏」行腳計畫第一站大同區。（圖／蔣萬安辦公室提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（23）日上午啟動「萬安做伙行，台北百面贏」行腳計畫第一站大同區；針對疫苗採購合約資料遭塗黑遮蔽，卻有綠委強調遮蔽是共識決，蔣萬安也正面回擊，綠營極力阻擋調閱小組成立，成立後又推說機密資料不得調閱，經過爭取，衛福部才給出塗黑遮蔽的版本。

蔣萬安指出，「我藉由過去在國外擔任商事合約律師的經驗，發現了保密條款裡面有例外規定」，如果是法院、政府機關、監管單位的要求，或是為符合當地的法律和規定，就必須要公開，不受保密條款的限制，「明明可以公開，為什麼他們避而不談？還是要遮蔽？還是要塗黑？」

蔣萬安進一步提到，既然保密條款有例外規定，亦可調整密件等級，民進黨政府就應大大方方公開出來，為什麼還要封存30年？到底在怕什麼？到底在遮掩什麼？

蔣萬安強調，秘密會議現場，當他發現保密條款附有可公開之例外規定後，就當場提出要求，希望民進黨能向立院公開整份合約，但是衛福部支支吾吾，最後不了了之，「這部分他們故意不談，送過來的相關文件都是塗黑遮蔽，這叫什麼公開透明？」

蔣萬安強調，其他國家政府都有向國會完整報告，民間團體如鴻海、慈濟等也都有公開相關資料，為什麼陳時中不敢公開，根本做不到他常常要求別人的「公開透明」？他要求民進黨政府，儘速向國人清楚說明採購的過程，包括採購價格、到貨數量、到貨期程等，供外界檢視，「為什麼要遮遮掩掩，把它封存30年，這是讓人民最不滿、最憤怒的地方」。