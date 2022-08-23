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社會 社會焦點 保障人權

竊車賊遭撞破竟衝撞副所長與警車　遭開5槍制伏二審判刑

▲槍手槍殺殺手。（圖／視覺中國）

▲男子駕車衝撞員警，遭員警開槍制伏。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣男子吳振源，2020年行搶店家奪走零錢後，又趁著車主不注意，企圖搶走發動中的汽車；結果車主母親還坐在後座，吳男竟強行開走，結果失控撞車。警方獲報到場逮人，吳男殺紅了眼，駕車衝撞警車、員警，最後被員警連開5槍制伏。一審將他判刑1年10月，案件上訴二審，高院23日酌減，改判刑1年9月。可上訴。

判決指出，有毒品、詐欺、竊盜等多項前科的吳男，從2007年起就開始進出監獄，一直到2016年才因縮刑刑滿出監。他出獄從事板模工作，而案發於2020年4月初，晚間8點多，他開車前往新竹縣湖口鄉八德路旁的檳榔攤，手持玻璃酒瓶，進入店內後開始揮舞酒瓶，並大聲喝斥：「不准動」，隨即趁店員不敢反抗時，搶走桌上的零錢盒，得手約2千元。

過沒幾天，早上7點40分左右，吳男駕車經過新豐鄉新庄路上時，發現姜姓男子車輛並未熄火，車門打開。吳男認為有機可乘，停妥自己車輛後下車，並打開姜姓男子駕駛座的車門坐進去。原來姜男要載母親出門，在右後車門協助母親綁安全帶；吳男一上車後就加足馬力打算離去，這才發現姜男母親竟在後座。姜母拉扯吳男，吳男也回身扭打，結果車輛失控撞上對向小貨車，吳男下車，逃回自己車上後打算離去。

警方獲報後，根據車號鎖定吳男車輛，當天下午1點多，在新埔鎮路邊休息。警方隨即發動警網圍捕，吳男發覺後，竟來回駕車衝撞警用機車以及員警，造成警車保險桿受損，新湖分局湖鏡派出所徐姓副所長也因此受傷。在場的簡姓員警為免吳男造成更多傷亡，隨即對吳男車輛右前輪連續擊發5槍，其中1槍擊中吳男手臂，吳男才束手就縛。警方在車上起出安非他命，吸食器及硬幣3340元。檢方聲押獲准，並提起公訴。

一審法院審理時，吳男坦承不諱，法院最後審酌他雖然有竊盜、妨害兵役治罪條例、偽造文書、公共危險及毒品等案件，與本件所犯恐嚇取財、搶奪未遂及妨害公務執行等犯行，不具有相同或類似之性質；且吳男在本案中所為非屬暴力等具有重大惡性特徵之犯罪類型，又無證據證明吳男有對刑罰反應力薄弱之情形，因此一審不因前科而加重吳男罪刑，總計3罪判刑1年10月。全案再上訴，高院23日二審宣判，酌減他恐嚇取財的刑度，並撤銷改判有期徒刑1年9月。可上訴。

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