返家期間電話騙監所「會回去」　林信吾脫逃7天犯下滔天大罪

▲民德外役監獄江副典獄長指出，林男之前在監表現下常，符合申請返家探親規定，由於逾期未歸，獄方已通報檢警協尋偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南殺警要犯林信吾在明德外役監獄服刑，卻返家探親逾期未歸，卻在逃亡期間犯下令人髮指的殺警暴行，明德外役監獄江副典獄長指出，林男之前在監表現下常，符合申請返家探親規定，由於逾期未歸，獄方立即通報檢警協尋偵辦。

江副典獄長指出，林男犯強盜罪判刑8年4月，2020年8月入監服刑，經外役監受刑人申請辦法申請遴選通過，2021年11月21日至明德外役監獄服刑，刑期2028年才刑滿出獄，期間也聲請假釋。

林男於2022年3月間依返家探視辦法申請返家探親，也有依規定回監報到，此申請8月13日下午2時至8月15日下午2時返家探親，但15日下午逾期未返監報到，獄方聯絡林男家屬，家屬表示當天早上林男出門時有說要返監報到，卻未報到，在家屬聯絡不到林男後，獄方向警方通報協尋林男，並報請台南地檢署檢方偵辦。

江副典獄長表示，林男目前依外監請假相關條例屬於「3級」，依規定得以請假返家探親，林男在監表現一切正常，輔導考核亦符合申請條件，在返家探親期間，獄方於14日也有電話抽查林男，林男有接電話，也表示會依規定返監報到，但屆時卻沒有出現，獄方並不知林男逾期未返監報到的原因，如今林男涉及殺警刑案，相關假釋及探視權利全部會取銷，也會受到司法審判。

江副典獄長表示，對於受刑人林男涉嫌殺警案，獄方深表遺憾，並對受害員警家屬表達哀悼慰問之意。