明德外役監獄中生活揭密！伙食好可唱KTV　林信吾還是要跑

記者白珈陽／台中報導

台南殺警案兇嫌林信吾於明德外役監獄服刑，期間表現優良獲准返家探親，未料返監時間卻逾期未歸，逃逸了一個禮拜，最後犯下令人髮指的暴行。然而，相比一般監獄，外役監的生活已足夠優渥，不僅休息時間長、伙食較佳，還可以下棋、打籃球甚至唱KTV，服刑的2年中林男已努力透過申請辦法遴選到外役監，為何還要執意脫逃，不願在相對舒適下的環境服完刑期，害得被害家屬天人永隔，令人不解。

▲台南殺警嫌犯林信吾落網，今押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝）

根據法務部矯正署明德外役監獄官網顯示，一名收容人每月餐費有1800元，用餐方式為9人桌合菜四菜一湯，夏季天氣熱提供冷飲消暑，春節、中秋節、端午節加菜，行政院還會送應節禮品給收容人。住的方面，有大寢室三間採大通鋪方式，睡的是上下舖雙人鐵床，此外，收封後（回舍房）還可於寢室區看電視，也可在中庭自由泡茶、聊天。

▲▼明德外役監獄本週菜單；收容人收封後可在寢室區看電視。（圖／截取自明德外役監獄官網）

官網指出，收容人每日中午皆可與家屬辦理接見，員工餐廳旁有綜合運動場，提供夜間休息時間打籃球、排球等球類運動，會不定時舉辦比賽；有提供場地供收容人下棋；明德堂KTV室供收容人下工後歡唱，並於節日舉辦歌唱比賽。此外，也不定期邀請各方團體表演，與收容人同樂。

▲▼明德外役監收容人就寢環境；收容人夜間休息時可進行球類運動。（圖／截取自明德外役監獄官網）

台中監獄副典獄長楊戶政坦言，外役監與一般監獄相比「算較低度管理」，儘管進行一般作業時仍有一定規定，但生活上確實比較優厚一些。楊戶政舉例，外役監的休息時間較長、伙食也較好，例如一般監獄的收封時間是每日下午4點半左右，而外役監因可在外工廠工作，可在晚間6點左右進舍房。

楊戶政指出，若服刑期間表現良好，會依據刑期提供收容人申請返家探親機會，刑期3年以下每月可申請一次，3年至7年每2月一次，7年以上為每3月可申請一次。服刑期間又可累積績優點數，依據表現，可分為1~4級，級數越高，申請返家的日程也就越短。

據查，林男犯強盜罪判刑8年4月，2020年8月入監服刑，經外役監受刑人申請辦法申請遴選通過，2021年11月21日至明德外役監獄服刑，刑期2028年才刑滿出獄，期間也聲請假釋。

2022年3月間，林男依返家探視辦法申請返家探親，也有依規定回監報到；但本次申請8月13日下午2時至8月15日下午2時返家探親，15日下午卻逾期未返監報到，經獄方聯絡林男家屬，家屬表示當天早上林男出門時有說要返監報到，但獄方不見人影，後來家屬也連繫不到林男，獄方遂向警方通報協尋林男，並報請台南地檢署檢方偵辦。

明德外役監獄江副典獄長表示，林男目前依外監請假相關條例屬於「3級」，依規定得以請假返家探親，林男在監表現一切正常，輔導考核亦符合申請條件，在返家探親期間，獄方於14日也有電話抽查林男，林男有接電話，也表示會依規定返監報到，但屆時卻沒有出現，獄方並不知林男逾期未返監報到的原因，如今林男涉及殺警刑案，相關假釋及探視權利全部會取銷，也會受到司法審判。