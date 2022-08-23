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有高爾夫球場、泡茶區！明德外役監「外觀、環境、菜單」曝光

網搜小組／鄺郁庭報導

台南殺警兇嫌林信吾是「明德外役監」逃犯，就有許多人納悶，外役監和一般監獄有何不同？據悉，外役監是一種較為開放，且低度戒護的監獄類型，收容人可以在沒有監獄人員監視、及上手銬腳鐐的情況下於室外工作，假日還能回家探親。就有人曝光明德外役監的外觀、環境、菜單，讓底下瞬間炸鍋。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲明德外役監曾在YouTube貼出影片「看見明德」。（圖／翻攝自YouTube／法務部矯正署明德外役監獄）

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今（23）日PTT的Gossiping板上一篇問卦文引發熱論「外役監是三小？」就有人到明德外役監獄的官網抓圖，並回文曝光明德外役監的外觀、環境、菜單照片。其中，園區裡有高爾夫球場、籃球場、網球場不說，甚至還有小湖、兒童遊樂設施和泡茶區。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼網友曝光明德外役監的外觀和各種設施。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

原PO看了官網資訊後還透露，「園區還養了一堆動物，雞啊羊的那些，作雞精在賣」，直酸他突然理解為何有人「故意犯罪」想被關，「很多人在外面過得沒裡面還好，根本很適合養老。」

照片一出，底下網友也看傻，「好爽喔」、「環境真的還挺舒服的」、「突然想罵人了」、「過得比本社畜還好，已羡慕」、「根本高級露營區」、「大多數人一輩子都住不起這種附高爾夫球場的渡假社區= =」、「比我家漂亮。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲收容人伙食菜單也被挖出。（圖／翻攝自PTT）

根據民間司法改革基金會定義指出，外役監是一種較為開放且低度戒護的監獄類型，四周並無高牆圍繞，不僅可以在沒有監獄人員監視及上手銬腳鐐的情況下於室外工作，假日還可以回家探親並擁有穩定收入。

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