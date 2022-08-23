衰被全民肉搜！　行政院：若是警方造成「需致最大歉意」

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陳姓通緝犯衰被全民肉搜！　行政院：若是警方造成「需致最大歉意」

▲▼行政院回應時事記者會 法務部長蔡清祥 內政部次長陳宗彥 羅秉成 默哀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院回應時事記者會，發言人羅秉成。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台南員警曹瑞傑、凃明誠22日追查機車竊盜案時，遭嫌犯林信吾持刀割喉殺害，林嫌逃亡17小時於新竹落網。此案偵辦過程扯出「搜錯人」事件，一名陳姓通緝犯衰被全民肉搜，對此，行政院發言人羅秉成說，要確定一下媒體報導從何而來，如果警察跟媒體資訊相合，不無可能是內部的人把訊息流露出去，恐違反偵查不公開相關辦法。

針對殺警案過程中扯出「搜錯人」的事件，羅秉成說，針對警方調查過程中，有媒體報導有其他涉嫌人，這位涉嫌人被某媒體披露是可能涉嫌人，這部分在最後跟17小時逮捕的兇嫌是不一樣的人，報導內容跟事實有差距。

「這報導內容是如何得知相關偵查訊息，這需要檢討跟調查，如果是警方流漏出去的話，是不OK的。」羅秉成指出，在偵查過程中，相關嫌疑人、對象如果沒有把握的情形，是不宜公開，因為有很多顧慮，可能會造成其他不好作用，譬如說如果沒有把握確定相當的嫌疑，公開或證實會造成今天這樣的情形。

羅秉成說，對於被公開的人來講，若是警方造成的話，應該要致最大的歉意，相關責任也要由警方要認真審慎做調查。羅指出，不單是秘密洩漏疑義，還有其他在過程中偵查所得的資訊，也要確定一下媒體報導從何而來，如果跟跟媒體資訊相合，合理推斷不無可能是內部的人把訊息流露出去，不無可能違反偵查不公開相關辦法。

羅秉成表示，這些相關辦法一方面是要保護偵查秘行，有效緝捕真兇，而另一方面也要保護相關利害關係人，警方或許因為非常注目跟重大，如果在處理上如果有不週全之處，要跟大家致歉，也特別會在個案上記取教訓，加以檢討，如果有哪些做得不夠，一定會做因應跟處理。

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