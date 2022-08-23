割喉殺2警嫌犯「破案關鍵60分鐘」！來高雄…栽在刑事老司機手上

▲高雄市警察局長林炎田（左一） 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台南市發生兩名員警遇襲死亡案件，引發社會震驚，而攜械逃亡的嫌犯林信吾會在新竹落網，主要都是因為一個關鍵人物，就是高雄市警察局長林炎田。擁有多年刑事經驗的他，在接獲林信吾逃往高雄時，就帶隊前往九如交流道逐步搜索，透過監視器畫面掌握他搭上和欣客運，這項有利的情資轉給專案小組，讓署長黃明昭大為振奮，就在新竹埋下重兵抓人。

犯下殺警案的林信吾在23日凌晨搭上了白牌計程車，來到高雄九如交流道，這時候的他自以為聰明，認為設下斷點就能夠讓警方無法追捕，不過他錯估了情勢，因為有幾十年刑事經驗，也擔任過高雄市刑大大隊長，現任警察局長的林炎田，已經接獲情資。

林信吾在犯案逃亡之後，台南市警察局就已經通報鄰近的縣市的警局要特別注意，所以22日晚間11點多左右，坐鎮在高雄市警察局辦公室的林炎田一直接著電話，同時下令各分局長要加強巡邏，同時員警要加強自己的安全，因為擁有敏銳刑事神經的他，直覺認為林信吾一定會來到高雄。

▲高雄市政府警察局長林炎田。（圖／記者許宥孺翻攝）

林炎田凌晨過後就接到專案小組的通報：「林信吾已經搭白牌車來到高雄交流道。」立刻通知刑大的同仁以及三民二分局的警力來到九如交流道，同時自己也親赴現場，不過現場一直找不到林信吾的身影。老刑警出身的林炎田，就下令請員警擴大周邊調閱店家的監視器，果然發現林信吾搭上和欣客運前往新竹，立刻請同仁通報專案小組，自己也跟署長黃明昭來報告，讓新竹警力能夠提前部署抓人。

其實林炎田調閱監視器破案，也用在「高醫槍擊案件」，17日一名男子在高醫的候診區被仇家，分別在頭部跟胸部各開1槍奪命，當時林炎田也是趕到現場，由於高醫耳鼻喉科的候診區監視器整修故障，所以沒有拍下嫌犯的逃逸路線，林炎田就來到高醫的保全中控室，檢視所有的監視器，蹲在地上找到了一個關鍵畫面，確定嫌犯逃逸的時間點，再由這個時間點往外調閱街道監視器，就是因為這樣，高醫槍擊案的嫌犯才能在4小時破案。

不過這些事，林炎田一直非常的低調，未曾跟其他人說起，他都是先把同仁的表現掛在嘴邊，就在記者詢問他的時候，他僅以「警察團隊辦案，感恩」來回覆，而高雄市長陳其邁也在臉書發文感謝：「我真的要表達感謝，整個警察團隊很辛苦，充分展現嚴正執法的決心，且具備臨危不亂的團隊合作精神。也呼籲全民一起做警察的後盾，全力支持警察打擊犯罪。」