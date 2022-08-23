凃明誠頸動脈遭割濺血仍奮勇搏鬥　家屬看行車紀錄器淚崩

記者林悅／台南報導

台南市警二分局二名員警遭襲遇害，23日上午由台南地檢署主任檢察官吳維仁與檢察官黃彥翔，督同法醫研究所法醫師進行解剖，初步相驗2警被刺殺共55刀，殉職員警家屬看過警車上行車紀錄器錄影畫面，目睹行兇過程中，凃明誠左邊頸動脈切破、頸靜脈切斷大量噴，仍然奮力與林嫌搏鬥，家屬淚崩直呼太英勇了！

▲總統蔡英文下午在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲等人陪同下，前往弔唁殉職員警及慰問員警家屬，結束後並沒有接受媒體採訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲凃明誠受重傷，仍奮勇與林嫌搏鬥 。（圖／翻攝記者爆料網）

台南地檢署指出，歷經7小時之解剖程序，初步發現凃姓員警身上有17處刀傷 ，其中較嚴重之傷勢為左邊頸動脈切破，頸靜脈切斷，以及胸壁在第2肋間刺穿進入胸腔，刺傷肋間動脈，刺達右上肺葉；曹姓員警部分，身上有38處刀傷，較嚴重之傷勢在胸部深度刀傷，確切死因尚待法醫研究所，將23日解剖所得之資料進行最終鑑定才能確認。

總統蔡英文下午4時20分，在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲等人陪同下，前往台南市立殯儀館弔唁殉職員警，並安慰兩名員警的家人，結束後並沒有接受媒體採訪，但向徐國勇交代一些事情才離開。

立委陳亭妃轉述家屬陳情指出，凃明誠頸部動脈被歹徒持刀割斷，血液大量噴出，正常人可能很快就昏倒，但凃明誠仍奮力與兇嫌搏鬥，家屬雖萬分不捨，但仍為凃明誠的英勇甚感驕傲，員警家屬也為全國警察請命，希望放寬警械使用限制，讓員警放心使用警械，並讓曹、凃2人入祀忠烈祠與頒發褒揚令，蔡英文總統也點頭允諾。