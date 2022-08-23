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林信吾「逾假未歸」非逃脫　黃國昌怒轟矯正署長：還在講X話

▲▼ 黃國昌（圖／記者劉昌松攝）

▲時代力量前立委黃國昌。（資料照／記者劉昌松攝）

記者蔡佩珈／台北報導

明德外役監受刑人林信吾約一周前返家探視未歸，不料期間犯下震驚全台的殺警案。矯正署長黃俊棠23日強調，該案是返家探視後「逾假未歸」，而非從外役監脫逃。對此，時代力量前立委黃國昌批評，「矯正署長竟然還在講幹話」，究竟要發生多少悲劇，才能讓法務部高層醒來？

林信吾曾因3起強盜、竊盜案件被判刑7年定讞，在2020年3月入監服刑，服刑約1年半左右移往明德外役監獄，根據外役監受刑人返家探視辦法，林信吾可每3個月返家探親。

黃俊棠說明，林信吾是13日下午2時返家探視，預計15日下午2時返監，但當天2時10分仍然未歸，監方立即依規定通知家屬，並發函通報警局協尋，當天下午4時20分即函送台南地檢偵辦，相關處置均依規定呈報。

黃俊棠強調，「脫逃」與「逾假未歸」定義不同，「逾假未歸」意指放假期間未準時回來；「脫逃」指從監所脫逃。目前外役監共收容2016人，過去10年來，有4件脫逃、45件返家探視未歸，平常監方也一直在宣導，返家探視前必須遵守事項，也會與受刑人家庭保持聯繫，未來這些區塊都會再強化、落實處理，讓風險降到最低。

「矯正署長竟然還在講幹話，令人十分憤怒。」黃國昌表示，昨天發生的悲劇令人非常難過，不禁懷疑究竟要發生多少悲劇，才能讓法務部高層醒來？可以不要再推托了嗎？

黃國昌說，無論是外役監的遴選與管理，還是通緝逃犯的查報公告，都是他過去幾年，持續關注、倡議改革的議題。然而，法務部高層的顢頇與官僚令他無法忍受，多次提出具體質疑，不惜與法務部高層對槓。

黃國昌指出，這次看見總統蔡英文首次表態指示「通盤檢討外役監標準」，期盼法務部長蔡清祥這次可以真的聽到、痛定思痛、誠實檢討。

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