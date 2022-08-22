西螺東南觀光夜市普渡好兄弟　特色百匯吃喝玩樂擺桌「招待」

記者蔡佩旻／雲林報導

中元普渡是國人宗教信仰中相當重視的民俗活動，農曆七月進入倒數一週，西螺東南夜市昨（21）日傍晚辦理普渡會，多年來原本都是以傳統的乾貨米糧等普渡供品為主，今年管理處別出心裁，讓攤商準備自己最熱賣的餐飲、玩具等，更驚見業者搬出彈珠台，來「招待」陰間來的遊客，讓好兄弟、好姐妹真的逛夜市。

▲西螺東南夜市昨日傍晚辦理普渡會，別出心裁讓攤商準備自己最熱賣的餐飲、玩具等，更驚見業者搬出彈珠台，來「招待」陰間來的遊客，讓好兄弟、好姐妹真的逛夜市。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林西螺東南觀光夜市為讓陰間來的遊客也抓緊暑假的尾巴，在最後一個週末盛大辦理普渡會，有別以往的罐頭乾糧，今年擺出夜市專區讓的攤商準備自己的「招牌特色」擺滿六大桌，有拍賣場的兒童玩具、小新壽司、多品冷飲、香香地瓜球、糖炒栗子、鹹水雞、歐妮熱狗、山頂門烤肉、阿華鍋貼，更有業者擺出彈珠台，30多樣五花八門的「夜市百匯」。

▲鹽水雞、糖炒栗子、地瓜球、仙草茶、新疆串烤、多品冷飲、牛舌餅，西螺東南夜市擺出「夜市百匯」來招待陰間遊客好兄弟。（圖／記者蔡佩旻攝）

東南觀光夜市總幹事黃建發表示，普渡會辦理第七年已增加至100桌，去年因疫情沒有舉辦，今年特別的是許多攤商有感，覺得這裡的好兄弟特別照顧攤商，總幹事說，已經歷無數個星期日，附近鄉鎮下雨但都跳過西螺這邊沒下，讓大家順利擺攤、生意又特別好，除了神明保佑，也深信好兄弟們都有幫忙，所以攤商一聽到要盛大辦理，紛紛提早2小時進場特地準備供品，要好好招待好兄弟遊客。

▲阿華鍋貼、粉圓冰、章魚燒、胡椒蝦、日式丼飯、炸湯圓、珍珠奶茶，西螺東南夜市擺出「夜市百匯」來招待陰間遊客好兄弟。（圖／記者蔡佩旻攝）

總幹事黃建發指出，除了攤商自己最特色的產品擺上供桌，讓好兄弟們來享用，再加上彈珠台，就是要讓祂們來到這裡就是感受「逛夜市」氣氛，另外管理處特地規劃一大桌粽子放得特別低，是要讓「身障的好兄弟」可以方便取得供品享用，今年普渡會不僅是為眾生祈福更是思源報恩，普渡結束後供品在6點開放遊客免費自取，包含玩具。

▲由喊拍賣的攤商擺出十多樣玩具，普渡結束後讓遊客免費都帶走。（圖／記者蔡佩旻攝）

小新壽司老闆張漢朝說，因為氣溫高所以特地準備花壽司比較耐放，加上自己的刀工果雕一起擺盤增加美感；山頂門烤肉攤業者說，準備米血、雞翅、雞腿、肉串等都是熱賣品項；多品冷飲老闆娘說，除了招牌奶茶外還特調了檸檬汁、百香果汁懷著感恩的心供上一點小心意。

▲小新壽司、歐妮熱狗、麻辣魚蛋、蒸花生、加義快炒、米餅，西螺東南夜市擺出「夜市百匯」來招待陰間遊客好兄弟。（圖／記者蔡佩旻攝）

擺設彈珠台業者鄭白忠表示，今年一聽到東南觀光夜市提出說要讓攤商擺出特色供品，讓好兄弟也能像逛夜市般，就決定要參加，原本都是在5點才進場的，今天特地提早2小時進來擺設。鄭白忠說，普渡會讓好兄弟有吃的、喝的、也應該要有玩的，這樣讓祂們回到陽間也感受到大家的敬意與熱情招待。

▲西螺東南夜市擺出「夜市百匯」來招待陰間遊客好兄弟，更有業者搬來彈珠台讓好兄弟娛樂。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣西螺東南觀光夜市位於東南路、東南中學旁，占地1.7公頃，來自彰化、嘉義、南投等各地美食、異國風味美食及日常生活、雜貨、娛樂等設逾500攤位，走道寬敞廁所乾淨，設有1.4公頃汽車、機車停車場，因鄰近西螺大橋故吸引不少彰化縣溪州鄉、竹塘鄉民眾前來，每週日晚間營業，一日人潮可達6千人次以上。

▲西螺東南夜市攤商準備「夜市百匯」特色美食，來招待陰間遊客好兄弟。（圖／記者蔡佩旻攝）

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