台灣10大殺警案／11人殉職！台南2警遭割喉　治安史上最嚴重　

▲台南市第二分局兩名警員遭歹徒持刀割喉，雙雙殉職。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

台南市警局第二分局民權派出所警員曹瑞傑、凃明誠22日中午巡邏遭遇陳姓竊盜通緝犯騎乘失竊機車展開追捕，遭到對方持刀襲擊，2人身中多刀倒地，經送醫後凃明誠因胸部、頸部遭刺中多刀併發氣血胸傷重不治、曹瑞傑則身中多刀失血過多，送醫後強搶救無效；這是繼2005年汐止警分局橫科所爆發的殺警奪槍、造成警員1死1重傷後又一重大治安事件，堪稱台灣史上最嚴重的殺警奪槍案。

▲殺警嫌犯7月在網路販毒，雲林台西警分局警員前往台南查獲並移送。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

回顧台灣治安史上，發生多起歹徒持棍棒、刀械甚至槍枝攻擊警員的矚目殺警案件，《東森新媒體ETtoday》整理回顧如下：

1994年8月14日，台北縣警察局淡水分局刑事偵查員邱大耿查緝毒品案件時，遭毒蟲李克良毆打頭部，經邱員對空鳴槍制止不聽，李克良竟上前奪槍，近距離朝邱員頭部擊發一槍身亡，李嫌後來經親友勸說後出面投案。

2000年9月1日，桃園縣觀音鄉新坡派出所員警范姜群國凌晨執行道路攔檢勤務，綽號「太子」的蕭新財等人拒絕盤檢，並持槍朝警員范姜群國開槍，造成剛訂婚不久的范姜群國頸部中彈，當場殉職。

2002年1月5日，台中市豐原警分局處理風員當地KTV的消費糾紛，酒客羅武雄、鄭性澤在包廂內飲酒和小姐起衝突，羅嫌當場開槍射擊天花板，豐原警分局刑事組偵查員蘇憲丕到場維安，雙方爆發槍戰，蘇憲丕身中兩槍殉職，鄭性澤被控殺人，最後逆轉判無罪確定。

2004年1月23日，嘉義市警局第一分局刑事組刑警蔡瑞雄到新民路處理一起債務糾紛，甫下車遭歹徒施漢濤開槍攻擊，施嫌連開4槍，其中2槍射中蔡瑞雄胸部，經送醫急救後不治死亡，施漢濤犯案後駕車逃逸，於屏鵝公路遭警方攔檢落網。

2005年4月10日，當時台北縣汐止警分局橫科所警員張大皞、洪重男騎警用機車外出巡邏，遭到王姓兄弟持西瓜刀、開山刀從警員後方砍殺奪槍，洪員當場胸部被刺中身亡、張員頸部遭砍命危送醫救回。

2009年11月9日，台北市中山警分局大直派出所警員移送通緝犯的警員賴智彥開巡邏車押解犯嫌，結果遭坐在後座的通緝犯持預藏刀械連刺胸部腹部10多刀，經送往馬偕醫院緊急手術，經輸血餘萬cc後仍殉職。

2014年9月14日、休假中的台北市信義警分局偵查隊刑警薛貞國因聽聞刑責區發生群眾鬥毆糾紛，到場進行排處，卻遭到數十名中山聯盟的黑幫分子圍毆，經送醫後傷重殉職。

2019年6月14日，台南市刑大偵查佐劉三榮在柳營區某歌友會與梅姓男子討論民事賠償事宜，卻當場遭對方開槍射擊胸部，經送醫後傷重不治。

2019年7月3日，鐵路警察局嘉義派出所，年僅24歲的鐵路警察局嘉義派出所警員李承翰處理車廂內補票糾紛時，遭鄭姓旅客持刀刺中腹部，李承翰為保護車上乘客當場遭刺殺多刀，經送醫後出血過多殉職。

2022年8月22日、台南市警局第二分局民權派出所警員曹瑞傑、凃明誠22日中午巡邏遭遇陳姓竊盜通緝犯騎乘失竊機車展開追捕，遭到對方持刀襲擊，2人身中多刀倒地，凃明誠、曹瑞傑經急救無效，雙雙殉職。

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