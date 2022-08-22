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張善政競辦批鄭運鵬是「隱形立委」　上會期立院法案0提案

▲張善政競辦批鄭運鵬「隱形立委」，揭上會期立院法案0提案

▲鄭運鵬挨對手重批是「隱形立委」，揭其上會期立院法案0提案。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政競選團隊發言人何元楷，繼日前重批民進黨桃園市長參選人鄭運鵬是「隱形立委」，選區蘆竹美福大火案幾乎都不關心，在立法院沒有提出針對美福大火案相關的修法外，更扯的是，從立法院議事及發言系統上發現，鄭運鵬上個會期連一個法案都沒有提出？

何元楷22日說，鄭運鵬不但未盡到立委的職責，平時也不為選區居民爭取權利，從政以來皆以黨意為優先，質疑他真的愛桃園，關心桃園？有能力治理桃園？對於何元楷的重批，鄭運鵬競選團隊則未予回應。

▲張善政競辦批鄭運鵬「隱形立委」，揭上會期立院法案0提案

何元楷指出，位於蘆竹區的美福倉儲在今年3月10日發生大火，當地居民組成自救會，但自救會表示，鄭運鵬從來沒有跟他們接觸過，且認為鄭運鵬根本沒有站在當地居民的角度為他們發聲。但鄭運鵬到4月19日以及21日，時隔一個月，才在他臉書上發表對美福的看法，但實際上根本沒有提出建設性的方案去幫蘆竹當地居民。

對於批鄭運鵬是「隱形立委」被指稱是抹黑，並拿出照片說鄭運鵬有去關心美福。何元楷破解，那張照片是大火發生一個多月後才去關心的，且大火引起空汙，影響當地居民一個多月，鄭運鵬如何幫助受災戶？盡在居民眼中？

另外，鄭運鵬在立法院沒有提出針對美福大火案相關之修法外，更扯的是，從立法院議事及發言系統上發現，鄭運鵬上個會期連一個法案都沒有提出，從去年十月後至今，都沒有主提案或共同提案，鄭運鵬實在沒盡到立委的職責，不提案、不為選區居民爭取權利，真的有能力治理桃園嗎？

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