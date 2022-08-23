殺警凶嫌新竹落網　林耕仁批「泯滅人性暴力犯」：速審速判唯一死刑

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁。（圖／林耕仁競選辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

台南市安南區兩名員警22日追捕竊盜通緝犯時，遭嫌犯林信吾持刀砍殺喪命，林信吾在逃亡17小時後，23日晨許於新竹落網。針對台南殺警兇嫌今凌晨在新竹落網，國民黨新竹市長參選人林耕仁表示，如此泯滅人性的暴力犯罪，盼犯嫌逮捕歸案後速審速決，判處唯一死刑。

林耕仁表示，兩位警員在追捕歹徒過程中，不幸遭到殺害而殉職，令人非常難過及不捨，他要對兩位殉職警員致上最大的敬意，也要對家屬表達最沉痛的哀悼。員警執勤非常辛苦，時常面臨未知挑戰與威脅，卻能無懼生死、義無反顧，只為守護城市安寧與人民生命財產安全，所以政府務必要盡全力給予家屬撫卹。

另外，林耕仁呼籲，對於如此泯滅人性的暴力犯罪，他必須很嚴肅的主張，犯嫌應該於逮捕歸案後速審速決判處唯一死刑，而且也要快速執行槍決，才能還殉職員警公道，遏止重大犯罪。

至於監察院22日公布「3+11」調查報告，結果為「無法令規定需做會議紀錄」，只要求衛福部應修法加以明定，林耕仁回應，大家都記得很清楚，疫情指揮中心去年調整機組人員「3+11」防疫措施，被外界質疑為「破口」，爾後擴大引發本土感染，造成數百國人同胞病故。

林耕仁痛批，現在監察院報告輕描淡寫、粉飾太平，明顯護航正在選舉的陳時中，國家機關自甘墮落，莫此為甚；面對3+11決策，陳時中一路走來到參選台北市長，始終如一，說要負全責，卻又完全看不到他負了什麼責。