張善政行腳復興區批「觀光旅次」六都墊底　市府回擊成長率第一

▲市議員陳瑛陪同，張善政行腳復興區爭取支持。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長張善政「13區深耕行腳」、22日前進復興區於抵拉拉山時有感而發表示，交通部觀光局先前公布「台灣旅遊狀況調查報告」，桃園的觀光旅次在六都裡面敬陪末座；以拉拉山為例，風景秀麗，神木區也是世界少有，但停車設施不夠等問題，未獲改善；如當選市長，會全力推動桃園觀光並改造升級。

市府新聞處長詹賀舜表示，桃園旅次成長率26%，六都第一。在台灣旅遊狀況調查報告中，桃園市觀光旅次排名為全台第8，單看旅次評論桃園觀光是非常不精準的。因為，桃園旅遊由於景點相對較少，旅次調查相對較低，但在市府多年的努力之下，桃園近年來觀光旅次成長迅速，從2018年至今已成長26％，更是六都第一。

詹賀舜表示，在疫情期間，還能有所成長，而且自2016年僅有29家民宿成長至今112家，近4倍，其中復興區從21家成長至68家，顯示市府積極推動觀光的成效，請參選人不要為了選舉，抹煞市府團隊的努力。

詹賀舜強調，拉拉山巨木群雖屬林務局管轄，市府仍積極爭取劃設北橫國家風景區，帶動台7線遊憩廊道發展，打造國際級觀光旅遊勝地，才有六都最高的成長率。此外，桃園擁有全國最大的觀光工廠產業聚落，共有33家觀光工廠及產業文化館，可見張先生對桃園還不太熟悉，多在桃園走走有助於瞭解桃園。

張善政是在原住民族市議員陳瑛陪同下，先前往農場體驗甜柿套袋，過去在花蓮也有有機農田的張善政，瞬間燃起「農夫魂」，頻頻詢問種植甜柿的秘訣、擔心的蟲害等。之後到了高山木菇園採菇，並前往拉拉山森林步道，瞬間被眼前高聳的神木所吸引，不時駐足仰望，感嘆神木的壯闊。