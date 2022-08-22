台南2警遭割喉！徐國勇下令：大膽用槍　醫「1句話嘆警察多難為」

▲兇嫌殺警後逃逸，囂張行徑令人髮指。（圖／民眾提供民眾提供）

記者李佳蓉／綜合報導

台南市2名警員今（22日）上午在安南區追捕通緝犯陳偉捷，卻命危雙亡。內政部長徐國勇受訪時說，對於殺害者，天理不容、人神共憤，已責成警政署立即緝兇，但嫌犯擁有槍械，請同仁們緝兇時要注意自身安全，「若有反抗，我們大膽使用槍械，絕不客氣！」胸腔科醫師蘇一峰則在臉書寫下，「開槍上法院，不開槍去醫院」1句話感嘆警察難為。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書感嘆寫下，「可憐的警察同仁，拔槍的時候先想的是報告要怎麼寫，上法院要怎麼解釋，默哀……破案沒什麽獎金，卻要拿命去拼……開槍上法院，不開槍去醫院。」

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兇嫌殘忍殺害警察消息曝光，網友也氣憤留言，「台灣的法律都是在保護壞人，悲哀」、「不開槍，現在不是上醫院是上天堂」、「不開槍都送殯儀館了」、「可憐的永遠都是基層」、「真的很心疼！這些警察用一生中最精彩的階段為人民服務！每天都得面對未知的衝突」、「警察辛苦了，壞人拼命抓，再交保出來」。

▲台南警遭割頸20公分，2人送醫均不幸宣告不治。（圖／記者林悅翻攝）

台南市安南區今下午發生人神共憤的兇殺案件，一名竊盜通緝犯在警方追緝當中，竟持刀攻擊2名員警，造成27歲員警曹瑞傑以及36歲凃明誠因傷重，送醫搶救後雙雙宣告不治。

目前兇嫌逃逸無蹤，其所騎乘的機車「369-PGB」（深紅色，光陽普通重機，有失竊登記）稍早在安南區土城高中、距離案發現場約1.3公里處被尋獲，目前台南警局三分局偵查隊正全員出動緝凶。

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