「桃園要出大事了！」　黃暐瀚：選情會爆炸性重新洗牌

▲黃暐瀚22日直播爆料：桃園選情要出大事了 。（圖／黃暐瀚YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨前新竹市長林智堅深陷論文涉抄襲案，日前他宣布退出桃園市長選舉，改由立委鄭運鵬接棒參選。目前桃園市長選情以國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶呈現三腳督的局面。對此，資深媒體人黃暐瀚今（22日）爆料「桃園快要出大事了！」他大膽預測，桃園選情將會爆炸性重新洗牌。

黃暐瀚今上午在直播節目上引述前立委鄭寶清的臉書貼文，內容談到從論文抄襲、新竹球場烏龍再到《數位中介服務法》，民進黨一錯再錯，高估權力、低估民意。黃暐翰直言「桃園快出事了！」

▲桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）

黃暐瀚直言，前立委鄭寶清即將參選桃園市長的機率其實是非常高的，不過桃園會「出大事」，並不是因為鄭寶清參選，而是有更大條的事情將會發生。

黃暐翰最後再次強調，桃園快要出大事了，這件大事將影響桃園整個選情爆炸性重新洗牌，若真的發生，張善政跟鄭運鵬兩人PK的局將會崩掉，屆時誰贏誰輸將難以預料。至於桃園到底會發生何事？黃暐翰在直播節目中並未透露。

▼話題引發鄉民熱烈討論！（圖／翻攝批踢踢八卦板）

消息曝光後，許多網友紛紛在批踢踢八卦板上猜測各種可能，「阿北親征？他桃園市民嗎？」、「難道是辣個男人要回來啦」、「韓導要復出了？」、「看來只有韓總了」、「他這樣講通常代表有確定的事」、「該不會是韓總回歸」、「韓導親征？」、「吳子嘉昨天有暗示，有大咖要到桃園」。