夏立言訪陸遭批賣台　國台辦：「國共交流」推動兩岸和平發展

▲夏立言在廈門會見與福建各地台商代表 。（圖/廈門台商提供）

記者蔡儀潔／北京報導

國民黨副主席夏立言21日開始為期7天的訪陸行程，民進黨連日來砲火猛開。對此，國民黨今（22）晚回應稱，夏立言率團來訪，中央台辦、有關方面和地方同訪問團交流交往，理所應當，「沒有什麼值得大驚小怪。」

國台辦新聞發言人馬曉光指出，多年來，中國共產黨與中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，保持維護互信，加強交流合作，為推動兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞福祉、維護台海和平穩定發揮了重要積極作用。

中國國民黨副主席率團來訪，中央台辦、有關方面和地方同訪問團交流交往，理所應當，沒有什麼值得大驚小怪。民進黨當局對此進行惡意炒作進一步暴露了其頑固謀「獨」、挑釁大陸、干擾破壞兩岸交流合作與兩岸關係和平發展的政治本性。

▲夏立言在座談會上發言。（圖／廈門台商提供）

民進黨立法院黨團19日舉行記者會痛批，若夏立言訪陸團不能藉此機會，表達維護國家立場，說「中華民國不屬於中華人民共和國」，那很明顯就是賣台政黨。

對此，夏立言21日在廈門舉辦座談會時表示，你要賣東西，你的手上先有東西才能賣，「我們今天不是政府，我們不能賣台，也不能談判，我們不能簽署任何協議，這是兩岸關係人民關係條例裡面規定的很清楚，我們非常清楚。」