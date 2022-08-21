　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中成立農業後援會　宣示把精緻農業行銷世界

▲▼陳時中成立農業後援會 要讓都市人了解農業是「最要緊的」更要將台北精緻農業推向世界。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲陳時中成立農業後援會。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

繼內科園區產業後援會、工程界、會計師後援會陸續成立後，民進黨台北市長參選人陳時中21日成立農業後援會，現場超過500位農民替陳時中加油，陳時中更自己帶領現場喊起「凍蒜」，氣氛相當熱烈。

陳時中農業後援會由台北市農會理事長翁清楠擔任總會長、台北市農會常務監事鄭明圳擔任副總會長，並由台北市農會總幹事蘇光正擔任後援會的執行長。蘇光正在致詞時提到，陳時中宣布參選台北市長後，就相當積極與台北市農會聯繫，要了解台北農業的狀況，相信在陳時中當選市長後，一定能改善農業在台北市長期不受重視的狀況。

陳時中在上台致詞時提到，他在8月初有到台北市綠竹筍最大產地木柵採竹筍、還有最近常常到市場拜票，他跟這些市民握到的手，都讓他印象很深刻，因為那都是一雙雙粗糙的手。但這都是每位市民吃飯的來源，靠著這雙手，大家才能安居、樂業。

陳時中說，也因此，更應該要好好發展台北的農業，無論是精緻農業、觀光農業，但更重要的，陳時中要讓台北市民了解農業這個產業的重要性，因為如果沒有米、菜這些農產品溫飽肚子，大家也沒辦法生活。陳說，他希望讓都市人了解，農業是「最要緊的」，因為農業是社會穩定的基礎。

陳時中也強調，台北的農業要往精緻化的方向發展，未來也會推廣讓台北市民認識台北精緻化的農產品，除此之外，也要走向國際，行銷到全世界。

▲▼陳時中成立農業後援會 要讓都市人了解農業是「最要緊的」更要將台北精緻農業推向世界。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼陳時中成立農業後援會 要讓都市人了解農業是「最要緊的」更要將台北精緻農業推向世界。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼陳時中成立農業後援會 要讓都市人了解農業是「最要緊的」更要將台北精緻農業推向世界。（圖／陳時中競選辦公室提供）

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
余苑綺「突結算工作酬勞」　原因有洋蔥
鄰居阿姨健身房猛盯　咬唇暗示「老公不在家」！鮮肉狂抖：很餓嗎
余苑綺直腸癌逝！「4大症狀中3個」罹癌風險近五成
余苑綺化療期間仍硬撐工作　王浩宇曝原因
合約封存30年是怕買不到疫苗？她貼慈濟明細批：公開透明也買得
余苑綺曾日喝5罐健怡可樂減肥！醫搖頭
快訊／美國印第安納州長訪台　將見蔡英文、半導體廠商
蔡阿嘎「遷到永福里」支持陳紫渝！網提出疑問全場尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

籌15萬、買機票助受詐鄭男自柬返國？　鄭正鈐還原經過「沒有不救他」

余苑綺抗癌8年病逝　林佳龍致電余天：同為父親難以想像他的心情

在野轟疫苗合約封存30年　陳時中：沒採購黑箱只有政治黑心

快訊／美國印第安納州長侯康安今訪台　將拜會蔡英文、半導體廠商

余苑綺化療期間仍硬撐工作　王浩宇曝原因：只希望為孩子存點錢

快訊／今12架次共機擾台　5架逾越海峽中線

蔡阿嘎「遷到永福里」支持陳紫渝！網友提出疑問全場尷尬了

快訊／蘇貞昌、林佳龍已關心余天：讓余苑綺走是個解脫

合約封存30年是怕買不到疫苗？　她貼慈濟明細批：公開透明也買得到

陳時中成立農業後援會　宣示把精緻農業行銷世界

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

籌15萬、買機票助受詐鄭男自柬返國？　鄭正鈐還原經過「沒有不救他」

余苑綺抗癌8年病逝　林佳龍致電余天：同為父親難以想像他的心情

在野轟疫苗合約封存30年　陳時中：沒採購黑箱只有政治黑心

快訊／美國印第安納州長侯康安今訪台　將拜會蔡英文、半導體廠商

余苑綺化療期間仍硬撐工作　王浩宇曝原因：只希望為孩子存點錢

快訊／今12架次共機擾台　5架逾越海峽中線

蔡阿嘎「遷到永福里」支持陳紫渝！網友提出疑問全場尷尬了

快訊／蘇貞昌、林佳龍已關心余天：讓余苑綺走是個解脫

合約封存30年是怕買不到疫苗？　她貼慈濟明細批：公開透明也買得到

陳時中成立農業後援會　宣示把精緻農業行銷世界

50元「炸脆肉」塞爆紙袋！老闆娘拿夾子狂壓　在地人跪喊：別再報了

統一獅火力支援來了　新洋砲近期抵台

新北「紫雲農場」三代齊心種有機　五股觀音山鮮筍網訂隨時取

他肛門被縫閉「終身掛屎袋」　無良名醫亂切器官曝光

5歲孫抱腿哭求「不要去」　嗜賭阿公猛騎車甩開！親屬悲嘆：賭徒無情

籌15萬、買機票助受詐鄭男自柬返國？　鄭正鈐還原經過「沒有不救他」

余苑綺「突然結算工作酬勞」全都是為了小孩　

岳庭逛羅浮宮「全部錢財遭扒」！　崩潰後悔：變成全家永遠的痛

余苑綺抗癌8年病逝　林佳龍致電余天：同為父親難以想像他的心情

在野轟疫苗合約封存30年　陳時中：沒採購黑箱只有政治黑心

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

拉整夜！陸軍官校251人疑食物中毒　學生爆料禍首

丁特翻臉了：2022年竟在審查言論自由！

「現在不嗆妳，以後沒機會嗆了！」　蔡英文臉書被灌爆

國防部公告役男體位標準新規　免役變困難

周玉蔻生氣了！　中介法炸鍋「蘇貞昌該鄭重道歉」

Bump槓外交部　他提4疑點：連深藍名嘴都不敢背書

國民黨年底拿17縣市？　前綠委估「應該不會差太多」

NCC發3點聲明回應數位中介法：沒「強推」之情事

外交部卡Bump杜拜救援案領護照？　黃暐瀚：先報警

柬埔寨台人受困蔡政府挨罵　他爆綠營人士問「還要打多久？」

《數位中介法》炸出全民怒火！　館長嗆爆

掃街隊伍撞倒攤位？　陳時中抱歉：誠心誠意的來

綠3大咖力挺鄭運鵬　看他來了興奮喊：桃園隊必定迎接最後的勝利

更多熱門

相關新聞

陳時中成百歲人瑞才解密疫苗採購案！蔣萬安競辦批：荒謬透頂

陳時中成百歲人瑞才解密疫苗採購案！蔣萬安競辦批：荒謬透頂

針對衛福部的疫苗採購案列為「絕對機密」件存封30年，蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫今（21）日批評民進黨台北市長參選人陳時中，企圖卸責給「立法院和審計單位早就看過」。田方倫說，竟然必須等到陳時中成為百歲人瑞時，才看見錢是怎麼花的。

劉建國：網路詐騙、私密片應有管理機制

劉建國：網路詐騙、私密片應有管理機制

謝福弘提補助2萬揪團健檢　徐定禎攻生育津貼

謝福弘提補助2萬揪團健檢　徐定禎攻生育津貼

何時與陳時中合體？　林佳龍：規劃中

何時與陳時中合體？　林佳龍：規劃中

東港鎮代洪志明　投入屏東縣議員選戰

東港鎮代洪志明　投入屏東縣議員選戰

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

快訊／余苑綺癌逝！享年39歲

余苑綺「一天8顆蘋果竟罹直腸癌」

余苑綺「2片肺全變白」吸全氧苦撐！

余天顫抖痛哭「綺綺不會痛了」

王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：很心疼　　

余天李亞萍對女淚喊「我們放下了」

揭娜美9年豪奢生活！連千毅2點嗆「離婚沒這麼簡單」

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

娜美再爆料「跟我借百萬周轉」！

余苑綺遺書曝光！

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

連千毅直播「娜美親上線火爆開嗆」！當眾逼離婚

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

威廉、卓君澤皇宮婚禮…吳宗憲來了　納豆帶依依見習

更多

最夯影音

更多
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回
胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面