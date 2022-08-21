陳時中成立農業後援會　宣示把精緻農業行銷世界

▲陳時中成立農業後援會。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

繼內科園區產業後援會、工程界、會計師後援會陸續成立後，民進黨台北市長參選人陳時中21日成立農業後援會，現場超過500位農民替陳時中加油，陳時中更自己帶領現場喊起「凍蒜」，氣氛相當熱烈。

陳時中農業後援會由台北市農會理事長翁清楠擔任總會長、台北市農會常務監事鄭明圳擔任副總會長，並由台北市農會總幹事蘇光正擔任後援會的執行長。蘇光正在致詞時提到，陳時中宣布參選台北市長後，就相當積極與台北市農會聯繫，要了解台北農業的狀況，相信在陳時中當選市長後，一定能改善農業在台北市長期不受重視的狀況。

陳時中在上台致詞時提到，他在8月初有到台北市綠竹筍最大產地木柵採竹筍、還有最近常常到市場拜票，他跟這些市民握到的手，都讓他印象很深刻，因為那都是一雙雙粗糙的手。但這都是每位市民吃飯的來源，靠著這雙手，大家才能安居、樂業。

陳時中說，也因此，更應該要好好發展台北的農業，無論是精緻農業、觀光農業，但更重要的，陳時中要讓台北市民了解農業這個產業的重要性，因為如果沒有米、菜這些農產品溫飽肚子，大家也沒辦法生活。陳說，他希望讓都市人了解，農業是「最要緊的」，因為農業是社會穩定的基礎。

陳時中也強調，台北的農業要往精緻化的方向發展，未來也會推廣讓台北市民認識台北精緻化的農產品，除此之外，也要走向國際，行銷到全世界。