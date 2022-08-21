陳時中成百歲人瑞才解密疫苗採購案！蔣萬安競辦批：荒謬透頂

▲台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

田方倫表示，台北市絕不能交給這樣恣意妄為的人來糟蹋，田質疑，陳時中是為了保護高端疫苗的採購價，所以把一切採購合約和疫苗價格都遮掩起來。

陳時中今天被媒體問到，日本對於採購疫苗的數字在今年4月都公開了，衛福部為何要封存30年？是不是有「政治考量」或「見不得人」？他稱「衛服部過去都有向立法院和審計單位報告過」。田方倫指出，陳時中過去根本沒向立法院報告過什麼具體事項，「誰看過採購契約的內容是什麼？誰知道每一劑疫苗的真正價格？」國會都不能監督他，採購疫苗根本是不敢拿出來攤在陽光下。

田方倫指出，依國家機密保護法等級區分，列為國家「絕對機密」的案子必需適用於「洩漏後足以使國家安全或利益遭受非常重大損失之事項」但是，包括日本在內，許多國家採購疫苗的價格都是公開透明，無不可告人的。

田例如，去年3月美國華盛頓郵報引述資料報導，去年1月歐盟議員就能審閱相關資料，還公布部分AZ疫苗合約，歐盟和美國政府購買疫苗的價格也被媒體公開；歐洲、美國的疫苗採購某部分和台灣來比，相對透明。

田方倫說，根據當時美國華盛頓郵報引述的資料數據顯示，歐盟以每一劑14.76美元購買輝瑞疫苗、美國是每劑19.5美元；至於AZ疫苗，歐盟是每劑2.19美元、美國每劑是4美元。

至於日本更公開透明，今年4月就公布了疫苗採購的平均花費，一劑約為新台幣622元，和哪些藥廠採購、總共花了多少錢都講得清清楚楚。陳時中把疫苗採購案列為「絕對機密」件存封30年，真是小看了人民的智慧。

田方倫強調，這其中當然有貓膩，人民早就懷疑陳時中採購疫苗價格過高；疫苗和蔡英文的論文一樣，民進黨有太多不能攤在陽光下的事。田方倫直指，「陳時中今年69歲，大家要等他成為百歲人瑞，才能知道他的錢是怎麼花的嗎？」更批評「絕對機密」不應該成為失職官員的遮羞布，30年後很多不法的事，都過了法律追溯期了。