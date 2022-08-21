「服務使不上力很虧疚」　東港鎮代洪志明投入屏東縣議員選戰

▲參選屏東縣第4選區縣議員的洪志明，現任東港鎮民代表 。（圖／洪志明服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「縣議員票請投洪志明」，這幾月來，在屏東縣新園、萬丹路口，不時看到4、5個少年仔穿著「洪志明」背心、舉著牌子向往來民眾彎腰鞠躬畫面，引來民眾側目，他們是東港鎮代表洪志明及他的服務團隊，擔任第2屆鎮民的洪志明在服務鄉親過程，有的案件產生使不上力感覺，無法提供鄉親盡人意的服務，很愧疚，決定投入縣議員選戰，擴大服務回饋社會。

東港、新園、萬丹選區是屏東縣第4選區，要選出8位縣議員，下屆縣議員選舉，現任有7人參選連任，他們有的已擔任數屆，擁有雄厚基層實力。但不少新人勇於挑戰，該選區現任加新人，參選人數超過15人。

其中一人，就是東港出生的洪志明，大學畢業後在社會工作，看到社會不平事，無法幫忙，很難過，就參加鎮民代表選舉當選，終於可以把事情解決，但在為鄉親發聲、服務過程，體驗到鎮民代表也使不少力的時候，在支持者力勸及太太林純妤支持下，決定投入縣議員選舉，擴大回饋、服務層面。

「在萬丹、新園我是新面孔」，洪志明表示，「讓鄉親卡緊認 加緊認識我，於是就由太太及服務團隊員陪同，於早上在兩鄉要交通路口向民眾請託」，得到超乎預期的反應，有的鄉親路過看到主動來打招呼，邀請他們在對方參加有社團活動去參加」；更把握夜市、傳統市場的機會，去拜票，爭取支持。

有鄉親就告訴洪志明，有參選連任的議員好像穩當選，都沒有看到在活動，洪志明知道每位參選人選舉步驟都不盡相同，「沒有看到參選人身影，採划子鴨水選舉的，實力才最值得尊敬」，但他相信一步一腳印，在最後關頭會回到東港街頭向熟悉鄉親朋友拜票，爭取支持，期盼鄉親給新人一個服務機會，用選票來支持他。