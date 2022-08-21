　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「服務使不上力很虧疚」　東港鎮代洪志明投入屏東縣議員選戰

▲參選屏東縣第4選區縣議員的洪志明，現任東港鎮民代表 。（圖／洪志明服務處提供，下同）

▲參選屏東縣第4選區縣議員的洪志明，現任東港鎮民代表 。（圖／洪志明服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「縣議員票請投洪志明」，這幾月來，在屏東縣新園、萬丹路口，不時看到4、5個少年仔穿著「洪志明」背心、舉著牌子向往來民眾彎腰鞠躬畫面，引來民眾側目，他們是東港鎮代表洪志明及他的服務團隊，擔任第2屆鎮民的洪志明在服務鄉親過程，有的案件產生使不上力感覺，無法提供鄉親盡人意的服務，很愧疚，決定投入縣議員選戰，擴大服務回饋社會。

▲參選屏東縣第4選區縣議員的洪志明，現任東港鎮民代表 。（圖／洪志明服務處提供，下同）

▲參選屏東縣第4選區縣議員的洪志明，現任東港鎮民代表 。（圖／洪志明服務處提供，下同）

東港、新園、萬丹選區是屏東縣第4選區，要選出8位縣議員，下屆縣議員選舉，現任有7人參選連任，他們有的已擔任數屆，擁有雄厚基層實力。但不少新人勇於挑戰，該選區現任加新人，參選人數超過15人。

▲參選屏東縣第4選區縣議員的洪志明，現任東港鎮民代表 。（圖／洪志明服務處提供，下同）

▲參選屏東縣第4選區縣議員的洪志明，現任東港鎮民代表 。（圖／洪志明服務處提供，下同）

其中一人，就是東港出生的洪志明，大學畢業後在社會工作，看到社會不平事，無法幫忙，很難過，就參加鎮民代表選舉當選，終於可以把事情解決，但在為鄉親發聲、服務過程，體驗到鎮民代表也使不少力的時候，在支持者力勸及太太林純妤支持下，決定投入縣議員選舉，擴大回饋、服務層面。

▲參選屏東縣第4選區縣議員的洪志明，現任東港鎮民代表 。（圖／洪志明服務處提供，下同）

▲參選屏東縣第4選區縣議員的洪志明，現任東港鎮民代表 。（圖／洪志明服務處提供，下同）

「在萬丹、新園我是新面孔」，洪志明表示，「讓鄉親卡緊認 加緊認識我，於是就由太太及服務團隊員陪同，於早上在兩鄉要交通路口向民眾請託」，得到超乎預期的反應，有的鄉親路過看到主動來打招呼，邀請他們在對方參加有社團活動去參加」；更把握夜市、傳統市場的機會，去拜票，爭取支持。

有鄉親就告訴洪志明，有參選連任的議員好像穩當選，都沒有看到在活動，洪志明知道每位參選人選舉步驟都不盡相同，「沒有看到參選人身影，採划子鴨水選舉的，實力才最值得尊敬」，但他相信一步一腳印，在最後關頭會回到東港街頭向熟悉鄉親朋友拜票，爭取支持，期盼鄉親給新人一個服務機會，用選票來支持他。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：很心疼
快訊／高雄愛河邊木棧道下起火！　大量濃煙狂冒
林靜儀大型翻車現場！　遭多方圍剿
和現任吵架！　人夫回頭找孩子的媽「爽啪N次」慘了
正妹孫女要去新加坡當直播主！　高雄水餃阿嬤急報警
酒店女公關遭色鄰拖進屋性侵！　求償千萬結果出爐
國防部公告「役男體位標準新規」　免役變困難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為敬老政策互槓　高虹安反擊沈慧虹：操弄百姓成為政治鬥爭犧牲品

挺Bump批「吳釗燮打嘴砲」　藍黨團：若家屬求助中國，蔡政府會很難看

林靜儀大型翻車現場！遭多方圍剿　媒體人：選出這種立委真可悲

「網路詐騙、私密片應有管理機制」　劉建國：捍衛言論自由態度一致

《中介法》爭議延燒　黃珊珊批林靜儀：把水打混最簡單

開政見支票！謝福弘提補助2萬揪團健檢　徐定禎攻生育津貼

何時與陳時中「雙北大合體」？　林佳龍：目前規劃中

「服務使不上力很虧疚」　東港鎮代洪志明投入屏東縣議員選戰

國防部公告役男體位標準新規　免役變困難、增155-157cm服替代役

直擊／分赴環南市場普渡　黃珊珊、陳時中、蔣萬安錯身

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

為敬老政策互槓　高虹安反擊沈慧虹：操弄百姓成為政治鬥爭犧牲品

挺Bump批「吳釗燮打嘴砲」　藍黨團：若家屬求助中國，蔡政府會很難看

林靜儀大型翻車現場！遭多方圍剿　媒體人：選出這種立委真可悲

「網路詐騙、私密片應有管理機制」　劉建國：捍衛言論自由態度一致

《中介法》爭議延燒　黃珊珊批林靜儀：把水打混最簡單

開政見支票！謝福弘提補助2萬揪團健檢　徐定禎攻生育津貼

何時與陳時中「雙北大合體」？　林佳龍：目前規劃中

「服務使不上力很虧疚」　東港鎮代洪志明投入屏東縣議員選戰

國防部公告役男體位標準新規　免役變困難、增155-157cm服替代役

直擊／分赴環南市場普渡　黃珊珊、陳時中、蔣萬安錯身

快訊／付贖15萬返台！18歲男從柬埔寨逃回　落地曝「有被打」

為敬老政策互槓　高虹安反擊沈慧虹：操弄百姓成為政治鬥爭犧牲品

麥力德登錄一軍先中繼　詹子賢跑步還有點喘

菲傭到柬埔寨找爽缺　3個月傳「吊點滴慘照」悔喊：當初決定是錯的

影射Bump勾結竹聯幫　中山副教授嗆「一堆弱智把他當神」4hrs縮了

觀察羅力生存之道　曾豪駒：沒網羅到可惜

名間鄉創意茶飲總決賽　18組團隊拚高下

艾成師妹高雄接噩耗「忍淚上台」　曝王瞳狀況：給她一點時間

布農族佳心舊部落再現計畫　全球卓越建設獎奪文化資產類銀獎

王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：真的很心疼　　

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

拉整夜！陸軍官校251人疑食物中毒　學生爆料禍首

「現在不嗆妳，以後沒機會嗆了！」　蔡英文臉書被灌爆

Bump槓外交部　他提4疑點：連深藍名嘴都不敢背書

周玉蔻生氣了！　中介法炸鍋「蘇貞昌該鄭重道歉」

NCC發3點聲明回應數位中介法：沒「強推」之情事

丁特翻臉了：2022年竟在審查言論自由！

外交部卡Bump杜拜救援案領護照？　黃暐瀚：先報警

國民黨年底拿17縣市？　前綠委估「應該不會差太多」

國防部公告役男體位標準新規　免役變困難

柬埔寨台人受困蔡政府挨罵　他爆綠營人士問「還要打多久？」

《數位中介法》炸出全民怒火！　館長嗆爆

掃街隊伍撞倒攤位？　陳時中抱歉：誠心誠意的來

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

綠3大咖力挺鄭運鵬　看他來了興奮喊：桃園隊必定迎接最後的勝利

更多熱門

相關新聞

分赴環南市場普渡　黃珊珊、陳時中、蔣萬安錯身

分赴環南市場普渡　黃珊珊、陳時中、蔣萬安錯身

藍綠白迎戰年底台北市長選舉，時值台北市萬華區環南市場普渡期間，副市長黃珊珊、民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安21日分赴普渡法會參香，不過，因黃在上午拜訪、陳時中及蔣萬安下午分別前往會場，3人並未碰面。值得一提的是，自治會長林勝東今天分別陪同3人拜拜、向支持者致意，但對媒體詢問，是否認為蔣萬安會做事？他僅說，不知道，因為蔣不是中正萬華區的立委，但立委林昶佐會做事。

拜訪「熱血模型」店家　鄭運鵬推動漫產業

拜訪「熱血模型」店家　鄭運鵬推動漫產業

鄭寶清批鄭運鵬「立委的權力沒這麼大」

鄭寶清批鄭運鵬「立委的權力沒這麼大」

快訊／曾說「支持會做事的人」　蔣萬安會做事嗎？林勝東：不知道

快訊／曾說「支持會做事的人」　蔣萬安會做事嗎？林勝東：不知道

林佳龍喊加10億預算蓋林口交流道　江怡臻：選舉到了才想到收割

林佳龍喊加10億預算蓋林口交流道　江怡臻：選舉到了才想到收割

關鍵字：

2022九合一大選2022屏東縣洪志明東港第4選區

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺「2片肺全變白」吸全氧苦撐！

揭娜美9年豪奢生活！連千毅2點嗆「離婚沒這麼簡單」

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

娜美再爆料「跟我借百萬周轉」！

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

連千毅直播「娜美親上線火爆開嗆」！當眾逼離婚

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

周杰倫首公開「6.6億豪宅客廳裝潢」！

Ella高雄開唱突播「驗孕棒2條線影片」

連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

威廉、卓君澤皇宮婚禮…吳宗憲來了　納豆帶依依見習

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

連千毅直播回應離婚！坦白吵架原因：我就愛吃醋

更多

最夯影音

更多
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回
胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面