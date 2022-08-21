開政見支票！謝福弘提補助2萬揪團健檢　徐定禎攻生育津貼

▲謝福弘21日提出每年補助社區2萬元，鼓勵縣民揪團健檢。（圖／謝福弘競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

距投票不到百日，苗栗縣長各參選人逐步開出政見支票，謝福弘提每年補助社區2萬元揪團健檢，徐定禎則開出生育津貼加倍及國中小學生營養午餐免費等政見，爭取選民支持。

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘，21日開出政見支票「揪團健檢得來速、快樂出航一日遊」，表示未來當選縣長將鼓勵社區揪團參加健檢，只要符合中央補助健康篩檢的年齡等相關資格，揪團超過30人一起去做檢查，縣府就補助每個社區2萬元經費，來提升縣民健檢的比例。

謝福弘表示，目前中央政府補助40歲以上每3年一次免費成人健檢，65歲以上民眾每年提供一次免費成人健檢，還有5項癌症篩檢等，這些都是政府免費提供。但由於苗栗鄉親個性較為保守，常有疾病隱忍不說，而耽誤黃金治療時機。

謝福弘強調，由於縣民常揪團一起進香參拜或是出遊的行程，參與的意願比健檢更為積極，因此謝福弘提出提供補助來鼓勵社區揪團參加健檢，只要符合資格，揪團超過30人，縣府就安排補助遊覽車，載鄉親免費去健檢，然後當日再去一日遊。

謝福弘指出，苗栗縣全縣有275個村里、280個社區，相關經費將由苗栗縣政府補助社區活動要點既有的經費云支，依照目前預算使用，將不會造成縣府財政負擔。

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎昨(20)日出席銅鑼鄉2場問政說明會，提出2萬元以上生育津貼、國中、小免費營養午餐，來鼓勵生育，減輕家長負擔。還提出敬老卡每月一千元福利及力促衛福部苗栗醫院急重症醫療大樓設立案加速落實。

徐定禎提出，生育津貼前2胎每胎2萬元，第3胎以上每胎3萬元，比苗栗縣現行每胎1萬元高出1萬元以上，並提供國中、小學生免費營養午餐，希望鼓勵生育，減輕家長負擔。2項經費估算一年約5億7千萬元，徐定禎表示，可透過縣府河川疏濬回饋金等資源開發基金挹注。

另外，時代力量縣長參選人宋國鼎和縣議員參選人葉忠倫、吳翌立與林志豪則在今天晚間7點於竹南龍鳳夜市造勢。

▲徐定禎20日開出政見支票，生育津貼增加至２萬元以上，國中、小學生營養午餐免費。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲宋國鼎和黨籍縣議員參選人21日晚上將在竹南龍鳳夜市造勢。（圖／宋國鼎競選總部提供）