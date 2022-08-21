快訊／曾說「支持會做事的人」　蔣萬安會做事嗎？林勝東：不知道

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰即將在年底登場，副市長黃珊珊、民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安21日分赴環南中繼市場普渡法會參香。值得注意的是，曾在疫情期間公開嗆立委林昶佐的自治會長林勝東陪同陳時中受訪時，意有所指地說，他支持會做事的人；至於蔣萬安是否會做事？林說，「不知道」。而蔣萬安被問及此事時未正面回應，僅表示謝謝，他去年就有來跟林見面。

▲林勝東今天陪同陳時中參加環南市場普渡。（圖／記者呂晏慈攝）

陳時中下午前往環南中繼市場參香，他會前與林昶佐、林勝東一起受訪時說，要來表達對於萬華、環南市場的關心，這個心情與他擔任流行疫情指揮中心指揮官時相同，希望國泰民安、風調雨順，大家生意能夠更興盛，未來當選市長後，也會關心如何協助店家，讓發展更好。

媒體關注，陳時中與林勝東見面會不會覺得尷尬？陳反問，「哪有尷尬？」他跟林很好；媒體追問，陳時中會心疼萬華嗎？陳說，以前他當指揮官是關心疫情，現在比較關心未來疫情之後的政績，如何跟林勝東一起合作，讓市場越來越成功，這是要做的事情。

媒體也詢問，為什麼林勝東日前缺席陳時中見面會？林勝東回應，「我沒有缺席啊？我有到啊？只是人太多擠不進去，所以我就站在外面，跟委員在外面聊天」。媒體問林勝東是否覺得陳時中是「會做事的人」？林說，「會啊，都會做事」；至於會傾向支持誰？林說，「就會做事的人嘛！把事做好嘛！」不過，媒體追問蔣萬安是否是會做事的人？林勝東說，「不知道」，因為他不是中正萬華區的立委，還說林昶佐會做事，他跟林昶佐是好朋友啦！

另對於林勝東上午為黃珊珊加油一事，陳時中說，林勝東的態度是非常持平，只要對市政有幫助的參選人，都會幫他加油，這是一定的，台灣人的心胸很開闊。

此外，由於陳時中與蔣萬安今天都在2點左右到環南市場參香，媒體事前詢問陳會與蔣聊什麼？陳說，不太清楚蔣萬安要來，如果碰到他，會希望蔣萬安好好去選舉。然而因陳時中席間只停留15分鐘，時間剛好與蔣萬安錯開，兩人並未碰面，林勝東則分別陪同兩人參拜、逐一向支持者致意。