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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍喊加10億預算蓋林口交流道　江怡臻：選舉到了才想到收割

▲▼民進黨「民主前進挺18」宣誓記者會照片 蔡英文 陳時中 林佳龍自拍。（圖／民進黨提供）

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／民進黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對林口交流道流標多次，民進黨新北市參選人林佳龍提到，他跟交通部拜託增加預算，將提案增加10億元，將在下次標案中就可增加標金。對此，新北市議員江怡臻表示，林佳龍早已非交通部長，現在卻一開口，交通部就願意增加10億預算，民進黨到了選舉才會想起地方的建設，甚至還用人民納稅錢助參選人攬功，收割地方政績。

江怡臻指出，林口交流道一直是侯友宜積極爭取，才有現行方案。原本中央是希望獨厚「桃園龜山」放棄「新北林口」，但是因為國民黨議員和市長的極力爭取，中央才願意接受新北市的提案，這也才真正照顧到林口的市民。

江怡臻也說，桃園龜山、新北林口兩地鄉親因為六度流標，哀鴻遍野無人聞問，卻因為林佳龍的選情告急，才大開糧倉，不免讓人懷疑，民進黨的執政到底是為人民，還是為選情。

江怡臻表示，林口交流道不應該是林佳龍個人的政績，林佳龍現在既然已經不是交通部長，就不應該亂用人民的納稅錢開支票，這完全都只是選舉考量。江怡臻也說，林佳龍現在總算知道了公共工程發包執行困難，相信交通部的專業機構自有因應對策，是否加10億元和一年工期就能解決問題，尚待他們評估，林佳龍不該隨意插手。

江怡臻呼籲，中央若真的接受林佳龍的10億元追加預算，就應該以同理心、同標準看待新北市的停車場前瞻計畫，重新考量增加足額補助經費與合理期程給地方政府，讓更多建設完工，而不是只按照政黨補助，用選舉的思維看待市政。

 

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