鄭寶清批民進黨一錯再錯　嗆鄭運鵬「立委的權力沒這麼大」

▲鄭寶清怒嗆鄭運鵬立委的權力沒那麼大。（圖／翻攝自臉書）



記者林冠吟／桃園報導

前民進黨立委鄭寶清積極爭取選桃園市長，但在前新竹市長林智堅因論文被認定抄襲退選後，改由鄭運鵬參選，鄭寶清仍等不到上台機會，甚至有傳言表示鄭寶清可能脫黨參選。對此桃園市長參選人鄭運鵬20日還在節目上表示，「相信鄭寶清的智慧」，不過鄭寶清也在臉書上回擊，直批民進黨一錯再錯，高估權力而低估民意，怒批鄭運鵬，「立委的權力沒這麼大」。

新竹前市長林智堅碩士論文是否涉及抄襲風暴，前陣子才鬧得滿城風雨，其中立委鄭運鵬和國安局局長陳明通更是力挺林智堅到底，堅決認為林智堅並未涉及抄襲，不過整起事件也隨著林智堅被台大認定抄襲、撤銷林碩士學位，林智堅宣布退出桃園市長選舉而逐漸歸於平靜，民進黨也改推選鄭運鵬上場接替。

不過鄭運鵬上場接替後，就有傳言指出，同樣也想積極爭取參選桃園市長的前立委鄭寶清，可能有意脫黨參選，讓桃市長選戰恐增變數，對此鄭運鵬20日上節目時，還公開向鄭寶清喊話表示，「相信鄭寶清的智慧」。

只是同為民進黨立委的鄭寶清21日顯然不滿意這樣的結果，他在臉書上卻發文怒批鄭運鵬，「立委的權力沒這麼大」。他強調，學術論文是否涉及真假，也是由原學校決定，不是一個立委說了算。鄭運鵬是台大的大學畢業，不用寫論文，但學術論文的涉及真假抄襲，是由原學校決定，不是一個立委說了算的。

他也痛批鄭運鵬至今還在說沒抄襲，根本就是傷害台大，更是証明，「說一個謊要用一百個謊來遮掩。還在繼續說謊…」。

鄭寶清也透露表示，希望民進黨不要低估人民的智慧，「從論文抄襲，到球場烏龍，再到現在的數位中介服務法，民進黨一錯再錯，鄭運鵬做的，大家都看到了。」