拜訪「熱血模型」店家　鄭運鵬：「動漫」休閒育樂產業商機大

▲拜訪「熱血模型」店家，鄭運鵬表示：「動漫」休閒育樂產業商機大。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今日於臉書發文指出，宣布參選以來，很多跟他有關的討論，都圍繞在他喜愛的「動漫」上面，動畫與漫畫本來就是他日常生活中，休閒育樂的一部分；他認為生活中的「休閒育樂」，該被視為一門「產業」來認真重視。

鄭運鵬說，日前他去拜訪在桃園的「 熱血模型 」店家，看見原籍香港的楊老闆伉儷把對模型玩具的興趣和愛好，當作來台灣投資移民的事業。楊老闆夫婦「桃園夢」的成功，也代表了他們對於桃園這個城市未來的想像。鋼彈、模型和動漫等等看起來很宅的嗜好興趣，其實不僅僅是生活的一部分，更是消費產業的一部分，好萊塢和日本動漫就是超級龐大的休閒育樂產業。

根據「日本動漫協會」的統計，2019年日本光動畫在海外的收益就達到1.2兆日圓，總產值超越2.5兆日圓。在這之中，全球各地與日本動畫簽約數量，台灣以200部作品名列前茅，2022年的國際動漫節參展廠商更創下歷史新高。

由此可見，動漫在台灣的影響力相當驚人，也帶來相當龐大的商機。桃園是台灣最年輕的城市，更有把這全球最受歡迎的休閒娛樂產業擴大的本錢。

鄭運鵬說，楊老闆原本考慮要落腳台灣其他城市，但最後選擇待在桃園。因為桃園這個年輕城市，高中和大學林立，學生人數名列前茅，很適合模型店這種產業。桃園的租金和雙北相比，更適合踏出創業的第一步，市府也有針對青年創業釋出公共空間和青創貸款。相信一個讓居民有娛樂去處的城市，才是一個能讓人快樂居住的城市，所以桃園要成為一個有休閒生活的城市。