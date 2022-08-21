嘉義地檢加強人潮熱點宣導力道　「海之夏季」倡反賄

▲嘉義地檢署於東石海之夏季宣導全民反賄 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義縣政府主辦的夏季盛會「2022東石海之夏季」，睽違兩年於111年8月20日、21日及27日、28日連續兩周末假東石漁人碼頭熱鬧登場。也因正值暑假期間，現場有不少民眾攜家帶眷享受夏日戲水、音樂節的樂趣，嘉義地檢署與嘉義縣政府政風處所屬政風團隊特別結合在地活動，走出戶外與民眾接觸，向參與活動之民眾宣導年底九合一選舉將至，切莫因人情世故或是貪圖小利而為收賄或行賄，一旦查獲，將面臨複雜訴訟程序與心理負擔，提醒民眾不得不慎。

「東石海之夏季」活動開辦至今已逾10年頭，為台灣夏季的盛夏活動之一，現場活動吸引老中青三代，活動現場人潮眾多，嘉義地檢署表示，今年九合一選舉因涵蓋縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等選舉，競爭可謂相當激烈，因選情激烈，以金錢、暴力或假消息等不法手段介入選舉情形勢必升高，近年尤以新興數位支付方式蓬勃發展，透過數位支付為投票對價也構成賄選，讓民眾對賄選提高警覺，並鼓勵民眾勇於檢舉。

嘉義地檢署呼籲，如果知道候選人有賄選可疑情事，請踴躍撥打0800024099號免付費電話提出檢舉，檢舉時請說明人、事、時、地、物，民眾若具名檢舉，協助檢調查獲「賄選」犯行，即可獲得獎金，其中查獲(縣)市長候選人、(縣)市議員候選人賄選，每案最高可獲500萬元獎金，查獲其他人賄選者也有200萬元至50萬元不等的檢舉獎金，檢察機關會對檢舉人身分善盡保密責任，不用擔心身分曝光問題。

嘉義地檢藉由互動零距離方式進行反賄選宣導，「全民反賄 揪你做伙」，呼籲民眾為了我們及下一代，杜絕賄選風氣，需要你我共同努力，避免成為黑金政治的共犯。